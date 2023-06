Der Arbeitskreis Politik und Gesellschaft (APG) gibt sich ein neues Format für die in Zukunft geplanten Politischen Frühschoppen. Einmal im Monat, jeweils an einem Samstag um 10 Uhr, treffen sich diejenigen, die sich vom Beisammensein im Europa-Haus Geselligkeit und weltanschaulichen Austausch versprechen. Den Anfang macht Mitglied Manfred Hainke. Bereits in jungen Jahren war er beruflich in drei Erdteilen unterwegs und berichtete über das, was er in anderen Kulturen erlebte. Eingeladen sind am Samstag, 17. Juni, 10 Uhr, nicht nur die Mitglieder der Europa-Union. Auch Gäste sind willkommen. Die Moderation des neuen „Politischen Frühschoppens“ übernehmen neben dem Leiter des Politischen Arbeitskreises (APG) Dieter Galm , andere Mitglieder des APG.

Am Samstag, 15. Juli, ist das Mitglied der Europa-Union, der Jurist Willy Willike, ehemals in der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung, im Europa-Haus. Er stellt das Rentenversicherungswesen in Deutschland vor und beantwortet Fragen dazu.

Abendveranstaltungen mit professionellen auswärtigen Referenten sind für das zweite Halbjahr 2023 bereits festgelegt oder noch in der Planung.

Dieter Galm