Auf sehr offene Ohren sind Philipp Hense und Clemens Bach vom Verein „initiative party & jugend“ bei den Mitgliedern des Münnerstädter Haupt- und Finanzausschuss gestoßen. Die jungen Leute planen eine Open-Air-Veranstaltung auf einem städtischen Gelände in Fridritt . Dafür erhielten sie die einhellige Zustimmung der Ausschussmitglieder. Weitere Events sind in der Zukunft geplant. „Der Name ist Programm“, sagte Bürgermeister Michael Kastl zum Vereinsnamen.

Die Vereinsmitglieder hatten einen Antrag im Rahmen des Regionalbudgets der NES-Allianz gestellt, der auch eine hohe Punktzahl erreicht hatte. So bekamen sie einen Zuschuss für eine fahrbare Bühne, die nach Fertigstellung auch anderen Interessenten zur Verfügung gestellt werden kann.

Gerade nach Corona sei es jetzt wieder wichtig, dass sich junge Leute draußen begegnen können. Es habe auch schon Kontakte zwischen den Vereinsmitgliedern und den Mitarbeiterinnen von Pro Jugend sowie Jugendreferent Adrian Bier gegeben. Die Pflege und Förderung der Kultur und Musikveranstaltungen haben sich die jungen Leute als Vereinszweck auf die Fahnen geschrieben. Wie Philipp Hense erläuterte, gehe es darum, Open-Air-Veranstaltungen zu organisieren, die sich Jugendliche auch leisten können. Kurz gingen die beiden auf die Entstehungsgeschichte des Vereins ein und stellten dann ihr konkretes Projekt in Fridritt vor, das im August oder September dieses Jahres über die Bühne gehen soll.

Ortsreferent Jürgen Eckert und Adrian Bier stehen dem Projekt positiv gegenüber. Bei der Diskussion brachten die Stadträte ebenfalls ihr Wohlwollen zum Ausdruck. Zwar müssen noch ein paar Detailfragen geklärt werden, prinzipiell steht der geplanten Veranstaltung in Fridritt aber nichts im Wege.