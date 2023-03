Am 21. März findet der Welttag der Hauswirtschaft statt. Dieser Aktionstag wurde 1982 durch den Internationalen Verband für Hauswirtschaft eingeführt. Jedes Jahr steht der Tag unter einem anderen Motto. 2023 lautet es: „Gewusst wie: Ressourcen schonen und Müll vermeiden“.

Die Hauswirtschaftsschule in Bischofsheim lenkt dabei den Blick auf die Rolle der Haus-wirtschaft wenn es darum geht, diese gesellschaftliche Herausforderung zu erfüllen, heißt es in einer Pressemeldung des Amtes für Landwirtschaft und Forsten in Bad Neustadt. In jedem privaten Haushalt und Großhaushalt stecke großes Potenzial, Ressourcen zu schonen. Das erfordere aber hauswirtschaftliches Wissen. Der Besuch einer Hauswirtschaftsschule biete hier einen Mix aus Theorie und Praxis.

Absolventinnen und Absolventen der Schulen hätten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, heißt es weiter: Hauswirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen, Tagungshäuser, Einrichtungen für Senioren, Behinderte oder Kinder, Jugendherbergen, Internate und Kliniken suchten dringend hauswirtschaftliche Fachkräfte.

Die Hauswirtschaftsschule in Bischofsheim beginne am 13. September mit einem neuen Studiengang. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Haushalt und Beruf finde der Unterricht in Teilzeit statt, jeweils dienstags und mittwochs von 8.15 bis 13.15 Uhr.

Wer Interesse hat, könne folgende Informationsveranstaltungen besuchen: Online am Donnerstag, 20. April, von 19 bis 20.30 Uhr, in Präsenz in Bischofsheim am Dienstag, 9. Mai von 10 bis 12 Uhr. Für beide Termine muss man sich anmelden, per Mail an poststelle@aelf-ns.bayern.de. Für individuelle Auskünfte steht Schulleiterin Christina Weber-Hoch, Tel. 09771/61 022 212 zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Internet: aelf-ns.bayern.de/bildung/hauswirtschaft red