In der Casa Vielfalt ist Herbert Durst (62), langjähriger Leiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) Schweinfurt, mit guten Wünschen in den Ruhestand verabschiedet worden. Vorgesetzte, Vertreter von Kooperationspartnern sowie aktuelle und ehemalige Kolleginnen und Kollegen würdigten den Diplom-Psychologen.

Christine Endres, Leiterin der Abteilung Diakonische Pastoral der Diözese Würzburg, bezeichnete Durst als beständige Größe bei der EFL. „Gerade dann, wenn es schwierig wurde, warst Du besonnen und konstruktiv, gelassen und doch hoch engagiert.“ Die Arbeit der EFL sei nicht hoch genug einzuschätzen, attestierte Thorsten Schubert, Leiter des Stadtjugendamts Schweinfurt. Die Trennung der Eltern sei für viele Kinder und Jugendliche schwierig. Ihre Situation sei bei der EFL im Blick, ehe sie bei der Jugendhilfe ankämen. „Viele Schicksale wurden durch die Arbeit der EFL positiv beeinflusst.“ Dazu habe Durst einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet.

Besonnen und reflektierend

Als überzeugendes Gesicht der EFL im Raum Schweinfurt würdigte Albert Knött, Fachreferent für EFL im Bistum Würzburg und Leiter der EFL Würzburg, Durst. Besonnen, reflektierend, verlässlich und genau arbeitend habe er ihn erlebt. Zudem habe er 1991 begonnen, 14-tägig Paarberatung in Suhl anzubieten. So habe er mit großem Idealismus und Einsatz intensiv Brücken zwischen Ost und West gebaut. Ebenso überbrachte Peter Michaeli, Leiter der EFL Aschaffenburg, im Namen des dortigen Teams gute Wünsche .

Im Namen der Mitarbeitervertretung (MAV) dankte Guido Spahn Durst für 33 Jahre im Dienst der Diözese Würzburg. Durst habe in einer hohen ethischen Verantwortung den Rat suchenden Menschen Gehör geschenkt, ganz nach dem Motto des alttestamentlichen Königs Salomo , der Gott nicht um Macht, Einfluss und Besitz gebeten habe, sondern um ein hörendes Herz.

Dank für langjährige Arbeit

SkF-Geschäftsführerin Doris Engelhardt sprach Durst ihren Dank für die jahrelange Unterstützung als Psychologe in der Schwangerschaftsberatung des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) Schweinfurt aus. Norbert Kraus zollte im Namen der Kolleginnen und Kollegen vom Pluspunkt Durst Tribut für Hartnäckigkeit, Gelassenheit und Humor.

Den Verdienstorden der Notfallseelsorge in Silber hatte Diakon Ulrich Wagenhäuser, Diözesanbeauftragter für Notfallseelsorge, im Gepäck. Durst habe mit großem Einfühlungsvermögen seine umfassende Kompetenz an die angehenden Notfallseelsorger weitergegeben. Erhard Scholl, Dursts Vorgänger als Leiter der EFL Schweinfurt, dankte seinem Nachfolger für die gute Fortführung der Stelle. „Anleiten, Ziele setzen, als Vorbild wirken. So haben wir Herbert erlebt und so werden wir ihn in Erinnerung behalten“, sagte Diyap Yesil, Dursts designierter Nachfolger.

„Die Dankbarkeit überwiegt“, sagte Durst in seinem Schlusswort. Die EFL sei als niederschwelliges Angebot ein unverzichtbarer Teil des diakonischen Auftrags und der Seelsorge des Bistums Würzburg. Sein Team habe auch schwere Entscheidungen immer mitgetragen. Persönlich habe er durch die vielfältigen beruflichen Begegnungen mit Menschen gelernt, vorsichtig zu sein mit Be- und Verurteilungen. pow