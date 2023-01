Zum Weihnachtskehraus im Generationentreff Taubenschlag sind 41 Personen aus sieben Jahrzehnten der Einladung gefolgt.

Das Veeh-Harfen Ensemble „Saiten-Klang“ wollte mit diesem Konzert in erster Linie den Zuhörern die Vorzüge des Instruments aufzeigen. Vielen war die Harfe komplett unbekannt. Mal ehrlich, wer hat schon Lust mit 60, 70, oder 80 Jahren Noten zu lernen? Die Veeh-Harfe ermöglicht ohne jegliche Notenkenntnisse, in kurzer Zeit Lieder zu spielen.

Die leisen Töne der Veeh-Harfe mit ihren sanften und harmonischen Tönen, erzeugen eine besondere Wirkung. Sie entspannen, regen an, helfen Gefühle auszudrücken, verbinden und schaffen ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl.

Vom ersten bis zum letzten Lied sangen alle Anwesenden kräftig mit. Vielen fehlen die traditionellen weihnachtlichen Lieder. Es scheint so zu sein, dass in vielen Familien die klassischen Weihnachtslieder nicht mehr gesungen werden. Aus dem Radio tönen fast ausschließlich englischsprachige Weihnachtslieder. Außer „ Stille Nacht , heilige Nacht,“ sind nur noch wenige deutsche Weihnachtslieder präsent, oder man kennt gerade mal die erste Strophe. Diese Veranstaltung war für viele das wirkliche und echte Weihnachten, wie es sein sollte. Vor lauter Weihnachtstrubel und dem Vorbereiten des Weihnachtsfests mit der Familie werden die Einsamen vergessen. Nichts ist trauriger als an Heiligabend alleine zu Hause zu sitzen. Bei traditionellem Weihnachtsgebäck, Eintopf und Getränken, dazu die festliche Beleuchtung, saß man im Nachklang noch lange zusammen.

Die Erfahrungen und Eindrücke der besinnlichen und sehr emotionalen Veranstaltung ermutigt das Ensemble „Saiten-Klang“ nicht nur den Weihnachtskehraus zu wiederholen, sondern zu weiteren musikalischen Angeboten im Jahresverlauf einzuladen. Das Ensemble „Saiten-Klang“ will Traditionen aufleben lassen. Künftig soll es vermehrt Konzerte geben, die ausschließlich dem deutschen Lied gewidmet sind. Um allen das Mitsingen zu ermöglichen, werden die Texte mit einem Projektor an die Wand projiziert. red