Alexander Herrlein bleibt Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rottershausen . Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Herrlein, der der Wehr seit 18 Jahren vorsteht, einstimmig wiedergewählt. Die Berichte bestätigten einen positiven Trend bei den Floriansjüngern in Rottershausen . Das bestätigten Bastian Werner, der 1. Vorsitzende, sowie Schriftführer Markus Renninger und Kassier David Seufert. Acht neue Mitglieder der Jugendfeuerwehr wurden ausgebildet und in die Wehr aufgenommen. Alexander Herrlein freute sich in seinem umfassenden Bericht über diesen Zuwachs.

Oerlenbachs Bürgermeister Nico Rogge lobte die Ortsfeuerwehr, bedankte sich für den Einsatz der Brandbekämpfer, die wieder ein vielfältiges Einsatzspektrum erfolgreich bewältigten. Dem alten und neuen Feuerwehrchef gratulierte der Rathauschef. Rogge erinnerte auch an den Gemeinde-Feuerwehrtag zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Oerlenbach. Allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen hatten, zollte Rogge sein höchstes Lob. In seinem kurzen Rede skizzierte der Bürgermeister geplante Ersatz- und Neubeschaffungen im Feuerwehrwesen.

Dem Lob für die Freiwillige Feuerwehr Rottershausen schlossen sich auch Kreisbrandinspektor Ronald Geis und Kreisbrandmeister Holger Ullrich an. Sie führten die geplanten Aus- und Fortbildungsangebote für die Feuerwehren im Kreis Bad Kissingen an. khhp