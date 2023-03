Mit 16 Tagesordnungspunkten war die Jahreshauptversammlung ein wahres Mammutprogramm. Neben der Wahl des gesamten Vorstandes und der beiden Kommandanten standen auch die Jahresberichte der Abteilungsleiter sowie des Vorstandes an, heißt es in der Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Zeitlofs .

1. Kommandant Matthias Hauke berichtete von 50 Einsätzen im Jahr 2022 – auf die First Responder-Gruppe entfielen dabei 34 Einsätze. Auch musste die Wehr zu zwei Verkehrsunfällen nach Zeitlofs und Trübenbrunn ausrücken und mehrere Unwettereinsätze abarbeiten. Die Feuerwehr kann im Moment auf 39 aktive Kräfte und einen Jugendlichen zurückgreifen. Besonders erfreut zeigte sich der Kommandant über insgesamt sechs neue aktive Mitglieder, die nach dem Jubiläumsfest beigetreten waren.

Stellvertretender Kommandant Torsten Hereth konnte von 24 Übungen berichten. Erfreut zeigte er sich über die Abnahme des Leistungsabzeichens „die Gruppe im Löscheinsatz“, bei der insgesamt drei Gruppen teilgenommen hatten. Hervorgehoben wurde hier die erneute Teilnahme der befreundeten hessischen Wehr aus Wolfhagen-Bründersen.

Für den Bereich Atemschutz gab Markus Ullrich einen kurzen Rückblick. Einige Geräteträger hatten an einer Ausbildung im Brandhaus in Würzburg teilgenommen. Er mahnte die geringe Zahl an „aktuell tauglichen“ Geräteträgern an und bat um schnelle Absolvierung der fehlenden Untersuchungen und Unterweisungen.

Den Bericht der Gemeindejugendwehr sowie Kinderfeuerwehr las der Kommandant vor. Es folgte der Bericht des Vorsitzenden Markus Ullrich über die vielen Termine und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Als Highlight konnte hier das 150-jährige Vereinsjubiläum an Pfingsten genannt werden. Die Hilfsbereitschaft, Besucherzahlen sowie der Erlös sorgten für ein unvergessliches und tolles Vereinsfest, so Ullrich.

Kassier Hans Kaiser konnte nur Positives berichten, bei Ausgaben von circa 52.000 Euro und Einnahmen von circa 68.000 Euro konnte ein Plus von circa 16.000 Euro auf dem Vereinskonto verzeichnet werden. Besonders erwähnenswert waren neben den Einnahmen aus dem Vereinsjubiläum Spenden von 6300 Euro, die sich meist aus privaten Einzelspenden zusammensetzen.

Kommandant Matthias Hauke stellte eine kurze Zusammenfassung seiner zwölfjährigen Amtszeit vor. Er erinnerte an die beiden Fahrzeugbeschaffungen des MZF und HLF20, die Einführung der Handyalarmierung sowie Gründung der Kinderfeuerwehr auf Gemeindeebene. Zu Beginn seiner Amtszeit musste der Gerätehallenanbau fertiggestellt werden. Er hob besonders die Investitionen und Arbeitseinsätze des Feuerwehrvereins hervor, denn sowohl der Anbau als auch das Mehrzweckfahrzeug wurden komplett vom Verein finanziert und die notwendigen Arbeiten ehrenamtlich abgeleistet. Später konnte das Gerätehaus an der Fassade saniert werden, neue elektrische Rolltore wurden eingebaut und die Umkleiden mit neuen Kleidungsspinden ausgestattet, was durch den Verein finanziert wurde. Für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit konnte eine neue Homepage eingerichtet werden. Gemeinsame Lösungen für Schlauchprüfungen und die Reinigung der Einsatzkleidung konnten zusammen mit der Feuerwehr Bad Brückenau gefunden werden. Die Einführung eines zentralen Schlauchlagers und einer gemeinsamen Bekleidungskammer auf Gemeindeebene war ebenso zu nennen.

Danach wurde unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Volker Roth der Kommandant Matthias Hauke, gleichzeitig Bürgermeister, in seinem Amt bestätigt. Ebenso wurde auch Torsten Hereth als Stellvertreter wiedergewählt. Bei der Vorstandswahl wurden Markus Ullrich und Hendrik Kenner als 1. und stellvertretender Vorsitzender in ihren Ämtern bestätigt. Auch die bisherigen Kassiere Hans Kaiser und Jürgen Buberl wurden wiedergewählt. Als neue Schriftführerinnen konnten Rica Hereth und Andrea Röhrig gefunden werden. Als neue Vertrauenspersonen stehen nun Roberta Hauke und Bernd Buberl zur Verfügung, als Kassenprüfer hatten sich Holger und Anna-Lena Hereth zur Wahl gestellt.

Bei den Ehrungen erhielten Luca Möller und Henrik Elm für zehn Jahre, Harald Hauke, Wolfgang Kenner, Bernd Buberl sowie Manfred Herold für 45 Jahre Vereinsmitgliedschaft eine Urkunde und ein Präsent.

Sechs Personen konnte der wiedergewählte Kommandant per Handschlag in die aktive Gruppe neu aufnehmen. Julius Stöckner, Heiko Hartmann, Klaus Dechent und Sven Claßen wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Luca Möller durfte das Abzeichen des Oberfeuerwehrmanns entgegennehmen. red