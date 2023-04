Ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk gehört in Deutschland zu den am häufigsten durchgeführten Operationen, Rückenschmerzen beschäftigen laut Robert Koch-Institut über die Hälfte der Deutschen. Um bei solchen orthopädischen Einschränkungen möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen, ist eine Anschlussheilbehandlung oder Rehabilitation von elementarer Bedeutung. Eine qualitativ hochwertige Versorgung erhalten Betroffene in der Rehaklinik Am Kurpark in Bad Kissingen , wie die aktuelle Auswertung der Deutschen Rentenversicherung bestätigt. Die Rehaklinik informiert darüber selbst in einer Mitteilung an die Presse.

In der Rehaklinik werden Betroffene dabei unterstützt, ihr neues Gelenk stabil zu belasten und sich sicher und schmerzfrei im Alltag zu bewegen. Dazu erhalten sie eine individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Therapie. Bei diesen Behandlungen gehört die Rehaklinik Am Kurpark zu Deutschlands besten, so die Mitteilung.

Die Klinik erreichte im Bereich chronischer Rückenschmerz 96,27 und im Bereich Total-Endoprothesen (TEP) an Hüfte und Knie 99,22 von jeweils maximal 100 möglichen Qualitätspunkten. Vergleichbare Reha-Einrichtungen erreichen 90,91 beziehungsweise 92,27 Punkte – hier liegt die Rehaklinik Am Kurpark deutlich vorne. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in ihrem aktuellen Bericht zur Reha-Qualitätssicherung. In die Auswertungen zu chronischem Rückenschmerz wurden 57.581 Patientinnen und Patienten der DRV einbezogen, die im Jahr 2021 eine entsprechende Rehabilitation beendeten. Zu Hüft- und Knie-TEP wurden die Daten von 60.006 Patientinnen und Patienten der DRV ausgewertet.

Die DRV wertet neben den spezifischen Behandlungsbildern ebenso die therapeutische Versorgung aller Patientinnen und Patienten des Fachbereichs Orthopädie in der Klinik aus. Die Rehaklinik Am Kurpark erzielt hier einen Spitzenwert von 99,58 von 100 Qualitätspunkten. Zum Vergleich: Kliniken derselben Fachrichtung erzielten im Mittelwert 92,14 Punkte.

„Diese sehr guten Ergebnisse machen uns sehr stolz“, werden Chefarzt Andreas Willer und Holger Metz, Kaufmännischer Leitung der Rehaklinik Am Kurpark , in der Pressemeldung zitiert. red