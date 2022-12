Modlos — Große Gefühle und tiefgründige Botschaften erlebten die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtskonzerts der Kapelle des MSV Modlos in der dorfeigenen Kirche. Nach der zweijährigen pandemiebedingten Zwangspause stellten die Musikanten ein besonderes Programm auf die Beine, an dem 38 aktive Musiker, der Chor „Einfach wir“ und die Bläserklasse, die sich den Namen „Notenchaoten“ gegeben hat, mitwirkten.

Musikerin Anna Reith führte gekonnt durch den Abend. Mit der Liederauswahl „Ein Licht in dir geborgen“, „Leise“ und „Für die Liebe“ verzauberte der Chor, und die Kapelle fesselte das Publikum mit Musikeinlagen wie „Bohemian Rhapsody“ und „Dont stop believing“ sowie Weihnachtsmelodien. Die Bläserklasse präsentierte unter der Leitung von Manuela Möller stolz ihr Weihnachtsportfolio. Vereinsvorsitzende Isabell Schürlein erzählte die Geschichte einer alten Dame, die jeden Tag eine Hand voll Bohnen in ihre linke Tasche steckte. Bei jedem schönen Erlebnis wanderte eine von ihnen in ihre rechte Tasche. Die Botschaft dieser Geschichte: „Nur Dankbarkeit macht wirklich reich.“

Jeder Zehnte ist in der Kapelle

Einen Dank sprach Schürlein an Markus Leitsch und Pia Schönstein aus, die im Musik- und Sportverein Modlos aktiv sind und diesen mit allen Kräften unterstützen. Applaus gab es auch für Dirigent Michael Heinlein, der laut Aussagen der Instrumentalisten mit seiner coolen Art aus jedem Musiker immer das Beste herausholt. Sicher trägt seine Führung auch maßgeblich dazu bei, dass es in dem kleinen Ort so viele begeisterte Musikanten gibt, denn umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist beinahe jeder zehnte Modloser in der Blaskapelle aktiv.

Als Zugabe sangen die Musiker das Lied „Das sind wir“, das sie im Konzert zuvor bereits auf den Blasinstrumenten dargeboten hatten. Die Botschaft, die dahinter steckt: Wir sind alle anders und individuell, das ist auch gut so und soll gemeinsam gefeiert werden.