Am Christi Himmelfahrtstag feierten an die 400 Gottesdienstbesucher aus Nah und Fern den ökumenischen Festgottesdienst in der Wandelhalle am Kurgarten in Bad Kissingen . Eingeladen hatten dazu die ökumenische Gäste,- Kur- und Rehaseelsorge, die evang.-luth. Kirchengemeinde Bad Kissingen , die katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu und des Bistums Würzburg, die den Gottesdienst gestaltete. Gemeindereferentin Petra Müller (kath. Kurseelsorge) und Diakon Maik Richter (evang. Gäste- und Tourismusseelsorge) führten durch den Gottesdienst, und das Salonorchester der Staatsbad Philharmonie Kissingen gestaltete diesen musikalisch, so eine Pressemitteilung. Müller hob in ihrer Predigt hervor, dass wir Menschen im Blickfeld des Himmels stehen. Wir werden gesehen.

Viele Gottesdienstbesucher bedankten sich herzlich für diesen schwungvollen und musikalisch abwechslungsreichen Gottesdienst, zu dem das Salonorchester viel beitrug. Ein großes Dankeschön gilt ebenso den Vertretern der Staatsbad GmbH, die es ermöglichten, dass der Gottesdienst in der Wandelhalle gefeiert werden konnte. Richter und Müller schätzen die gute und konstruktive Zusammenarbeit der Staatsbad GmbH und den Vertretern der beiden Kirchengemeinden, „…das ist nicht selbstverständlich“, betonte Richter bei den Dankworten zum Ende des Gottesdienstes. red