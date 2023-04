GlasfaserPlus wird 2024 in Maßbach Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Marktgemeinde und das Unternehmen haben dazu eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Laut Vertrag werden rund 660 Adressen und 920 Haushalte im Gemeindegebiet angeschlossen.

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.

Ein Glasfaseranschluss überträgt stabil und zuverlässig Daten in Gigabitgeschwindigkeit. Das neue Netz erlaubt eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. Damit können alle bekannten Anwendungen problemlos genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. In Zukunft werden sogar noch höhere Geschwindigkeiten möglich sein. Denn die Bandbreite auf einem Glasfaserkabel ist nahezu unbegrenzt.

Lebensqualität steigt

„Glasfaser bedeutet schnelles und stabiles Internet für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und das ist wichtiger denn je. Denn mit dieser modernen Technologie steigt nicht nur die Lebensqualität, sie wirkt sich auch positiv auf den Wert von Immobilien aus. So wird uns bald das ganze Potenzial der digitalen Welt zur Verfügung stehen, ob im Home Schooling, Home Office oder beim Surfen. Deswegen freue ich mich über die gemeinsame Erklärung und den baldigen Start des Glasfaser-Ausbaus“, sagt Bürgermeister Matthias Klement .

„Wir sind mit dem Ziel angetreten, den ländlichen Raum in Deutschland mit schnellem und zuverlässigem Internet durch Glasfaseranschlüsse zu digitalisieren. Maßbach ist auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein“, so Martin Kolb, Relationship Management bei GlasfaserPlus.

„Die GlasfaserPlus knüpft ihre Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten“, informiert Thomas Weigand, Kommunalberater Glasfaser bei der Telekom . „Deshalb müssen alle Interessierten selbst aktiv werden und ihren Glasfaseranschluss buchen.“ GlasfaserPlus stellt ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger haben damit die freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet , Telefon oder Fernsehen buchen möchten.

Bis 2028 wird GlasfaserPlus vier Millionen gigabitfähige Glasfaser-Anschlüsse vor allem im ländlichen Raum bauen. Für den Ausbau in Maßbach hat die Telekom bereits angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen.

Während der Ausbauphase wird die Immobilie kostenfrei angeschlossen, wenn Kundinnen oder Kunden einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. Der wiederum nimmt Kontakt mit GlasfaserPlus auf und kümmert sich um die Genehmigung und die Details. Bei einer Buchung nach der Ausbauphase werden in der Regel Kosten für den Hausanschluss erhoben.

Interessenten können sich bei der Telekom bereits unter telekom.de/highspeed-interesse vormerken lassen. red