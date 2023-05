Die Jagdgenossenschaft und die Feldgeschworenen der Gemeinden Völkersleier und Wartmannsoth haben einen Grenzgang organisiert. Start war an der Dorfscheune. Etwa 30 Erwachsene und zehn Kinder machten sich auf den Weg entlang der Gemarkung Völkersleier .

Die erste Etappe führte die Wanderer zum Solarpark Richtung Schwärzelbach. Dort angekommen, gab der Betreiber des Solarparks allen anwesenden einen kurzen Einblick in Größe und Wirkungsweise der Photovoltaikanlage. Anschließend führte der Weg in Richtung „Dreimärker“ zum Kreuz bei Wartmannsroth. Um den Anreiz für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu steigern, möglichst viele Grenzsteine auf der Wanderung zu finden, wurde jeder gefundene Grenzstein mit einem Finderlohn – in Form eines Geldstückes – belohnt.

Rasch war man am Kreuz angekommen und traf sich dort mit den Wanderern aus Schwärzelbach, Wartmannsroth und Windheim. Bei der Rast unter der alten Linde gab es belegte Brötchen und kühle Getränke. So gestärkt wurden dann die „neuen“ und „alten Feldgeschworenen“ und natürlich auch Bürgermeister Florian Atzmüller am Dreimärker, unter Beifall der Zuschauer gestaucht.

Der Rundgang führte die Wanderer weiter an die Gemeindegrenze in Richtung Dittlofsroda und endete schließlich am Sportplatz in Wartmannsroth. Dort empfingen die Wanderer , zum Ausklang des Grenzganges, deftiges Essen sowie ein Kuchenbuffet.

Obmann Otto Winter rief zum Gedenken an den verstorbenen Kameraden Holger Zeller zu einer stillen Gedenkminute auf. Er bedankte sich bei allen „Grenzgängern“ und allen Helfern. Besonderer Dank galt Anette Schmitt, Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Wartmannsroth, die durch ihren tatkräftigen Arbeitseinsatz den Grenzgang dieses Jahr wieder möglich gemacht hat. red