Kaum ist die närrische Zeit abgelaufen, finden bei vielen Vereinen die Jahreshauptversammlungen statt, so auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Theinfeld . Erster Vorsitzender Dominik Rentsch konnte hierzu neben den Feuerwehrkameradinnen- und kameraden einige Ehrengäste begrüßen. Dazu gehörten der Zweite Bürgermeister Jürgen Schleier, von der Kreisfeuerwehrspitze KBI ( Kreisbrandinspektor ) Ronald Geis , sowie Vertreter der örtlichen Vereine.

Aus dem Bericht des Ersten Kommandanten und 1. Vorsitzenden war zu entnehmen, dass trotz Corona die Wehr aktiv war. Neben den Übungseinheiten und Sitzungen lief der Umbau des Feuerwehrgerätehauses mit dem Ausbau der Eingangstore, dem Innenausbau, der Neueinrichtung der Kleiderkammer und der Schaffung eines Mannschaftsraumes.

Als einen großen Tag bezeichnete Rentsch die Abholung des neuen Feuerwehrfahrzeuges im April des vergangenen Jahres. Der Kommandant kündigte für den Florianstag am 6. Mai die Fahrzeugsegnung in Theinfeld an.

Weitergebildet haben sich einige Feuerwehrkameraden durch die Teilnahme am Maschinistenlehrgang, der Fahrprüfung zum Erwerb des Feuerwehrführerscheins, der Atemschutzausbildung, dem Fahrsimulator in Fuchsstadt und dem Gruppenführer- und Kommandantenlehrgang. Erfreulich sei, dass die Wehr keinen Ernstfall zu verzeichnen hatte.

Aber auch das Gesellige kam nicht zu kurz. Da war der Besuch des Florianstages in Thundorf und die Abhaltung des Fischfestes.

Für ihren langjährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr wurden vom 1. Kommandanten Dominik Rentsch und seinem Stellvertreter Benedikt Markrt folgende Personen geehrt:

Für 40 Jahre Dieter Geier. Er trat 1983 in die Freiwillige Feuerwehr ein und absolvierte die Leistungsprüfung bis zur letzten Stufe Gold-Rot.

Ebenfalls für 40 Jahre, davon 33 Jahre im aktiven Dienst, erhielt Jürgen Schleier das Feuerwehrehrenzeichen. Der aktuelle Zweite Bürgermeister legte die Leistungsprüfung bis zur Stufe Gold ab, begleitete das Amt des Maschinisten und war von 1997 bis heute Vorstandsmitglied.

Für 25 Jahre, davon 21 Jahre aktiv wurde Heiko Geier ausgezeichnet. Er legte die Leistungsprüfung bis zur Stufe Bronze ab und wurde 2003 zum Maschinisten ausgebildet.

In der Jahreshauptversammlung wurde als „Neue“ Yvonne Schubert aufgenommen. Grußworte sprachen Zweiter Bürgermeister Jürgen Schleier und KBI Ronald Geis . Beide lobten die Arbeit und den Zusammenhalt in der Wehr.

Der Kreisbrandinspektor betonte auch, wie wichtig die kleinen Feuerwehren grundsätzlich seien. Für den Fall, dass der Strom einmal ausfallen sollte, sei die Wehr in Theinfeld gut aufgestellt und damit für den Ernstfall gewappnet. Am Schluss warb Geis noch dafür, die Leistungsprüfung abzulegen. mib