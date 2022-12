Mit dem Gedicht „ Knecht Ruprecht “ von Theodor Storm , dargebracht von Werner Rieck, wurde das diesjährige Weihnachtskonzert des Vereins zur Förderung der Musikerziehung eingeleitet. Dann erklang das fröhliche „Alle Jahre wieder“.

Zunächst gespielt von Lina, mit acht Jahren die jüngste Schülerin, leise und zart. Dann froh jubilierend vom gesamten Orchester. Aufmerksame Ohren erkannten schnell einen neuen Ton. Neu in der Musikwerkstatt ist Natalia Rasvalaev, Lehrerin für alle Arten von Flöten. Ab Januar 2023 nimmt sie den Unterricht auf. Anmeldung für Querflöte und Blockflöte ab sofort. Eine Kostprobe ihres Könnens, zeigte sie mit Weihnachtsliedern aus Polen und der Ukraine. Begleitet wurde sie am Klavier von Werner Rieck. Mehrere Weihnachtsgedichte , vorgetragen von Mitgliedern des ZAP Dou Amateurtheaters, sorgten für festliche, aber auch für etwas nachdenkliche Stimmung. Dazwischen spielten Schülerinnen der Musikwerkstatt auf dem Klavier weihnachtliche Weisen.

Fröhlich endete das Konzert in alter Tradition mit dem Lied „O du fröhliche“ wobei die Zuhörer den Chor bildeten. Wenn sie sich auch Amateure nennen, so war eins zu spüren: Hier „werkeln“ Musiker und Musikerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen mit großem Können und sehr viel Liebe. Bei Kaffee, Kakao und Plätzchen blieb man noch lange in weihnachtlicher Stimmung zusammen. red