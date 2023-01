Abwechslungsreiche und vielfältige Veranstaltungen bereichern das kulturelle Leben in Bad Kis-singen Jahr für Jahr. Auch 2023 reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten – Konzerte , Musicals , Theater, Kabarett und vieles mehr, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayer. Staatsbads Bad Kissingen .

Im Flyer „Kulturhighlights 2023“ sind diese Veranstaltungen übersichtlich und anschaulich dargestellt. Er ist im handlichen Format ab sofort erhältlich. Gäste sowie Einwohnerinnen und Einwohner erhalten mit dem Flyer „Kulturhighlights 2023“ einen guten Überblick über die wichtigsten kulturellen Veranstaltungen im kommenden Jahr in chronologischer Reihenfolge.

„Mit den unterschiedlichen Genres und vielen bekannten Künstlerinnen und Künstlern, die wir nach Bad Kissingen holen, ist es uns möglich, für jeden Geschmack etwas zu bieten“, freut sich Bruno Heynen , Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. „Die vielseitigen Angebote sorgen für zahlreiche unvergessliche Erlebnisse. Wir laden damit ein, in Bad Kissingen Kultur in breiter Form zu genießen“, ergänzt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad. Unter anderem gibt es folgende Veranstaltungshighlights:

26. Januar: Tina – The Rock Legend

11. März: Kokubu -The Drums of Japan

8. April: Dschungelbuch – das Musical

1. Mai: One Moment in Time – The Whitney Houston Show

10. Juni: Rosenball

16. Juni bis 16. Juli: Kissinger Sommer

28. bis 30. Juli: Rakoczy-Fest

2. bis 20. August: Bad Kissinger Festspiele – Im Weißen Rössel

September bis November: Kissinger Kabarettherbst

ab 17. Dezember: Kissinger Winterzauber

Der Flyer „Kulturhighlights 2023“ kann als Printversion, Tel. 0971/8048 444 oder auf badkissingen.de, bestellt werden. Zudem liegt das Printprodukt in der Tourist-Information Arkadenbau aus. Interessierte können ihn im Internet als Web-Version unter badkissingen.de/kulturhighlights2023 herunterladen oder online lesen. red