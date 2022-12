Mit Erfolg bestanden die Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehr Zeitlofs ihre Leistungsprüfung „die Gruppe im Löscheinsatz“. Bereits zum zweiten Mal legte auch eine Gruppe aus dem hessischen Wolfhagen-Bründersen das bayerische Leistungsabzeichen erfolgreich ab. Als vermutlich einmalig in Bayern wurde von den insgesamt drei Abnahmen eine mit einer gemischten Gruppe aus hessischen und bayerischen Feuerwehrangehörigen erfolgreich durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Zeitlofs .

21 Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren aus Zeitlofs und Wolfhagen-Bründersen absolvierten dieses Leistungsabzeichen auf dem Feuerwehrgelände in Zeitlofs . Die Floriansjünger aus Zeitlofs hatten sich für die Aufbauvariante I entschieden, bei der für den Außenangriff die Wasserentnahme aus einem Hydranten erfolgt. Wolfhagen-Bründersen hatte sich für die Variante III entschlossen, hier erfolgt für einen angedachten Innenangriff unter Atemschutz die Wasserentnahme ebenfalls aus einem Hydranten.

Am Vormittag reiste die Feuerwehr Wolfhagen-Bründersen aus Hessen mit ihrem Löschfahrzeug an. Nachdem bereits in 2019 die „Bayerische Feuerwehrleistungsprüfung“ in Zeitlofs abgelegt wurde, war das Erreichen der nächsten Stufe schon fast ein Muss für die Hessen. Besonders erfreulich war die kurzfristige Zusage, als sogenannte „Auffüller“ beim zweiten Durchgang auszuhelfen. Somit konnte bei der zweiten Leistungsprüfung des Tages eine erfolgreiche Abnahme aus hessischen und bayerischen Feuerwehrkräften bestaunt werden, was sicher einzigartig in Bayern ist, so die Pressemeldung weiter. Natürlich bestanden dann auch die Gäste aus Wolfhagen-Bründersen ihre Leistungsprüfung mit Erfolg.

Nach der Abnahme bedankte sich der stellvertretende Kommandant Torsten Hereth bei allen Teilnehmern und den Schiedsrichtern Martin Hohmann , Walter Muth und Wolfgang Kenner. 1. Bürgermeister und Kommandant Matthias Hauke bedankte sich im Namen des Marktes bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und gratulierte allen zur bestandenen Leistungsprüfung. Ein lobenswertes und großes Dankeschön wurde an die angereiste Feuerwehr Wolfhagen-Bründersen gerichtet. „Eine wahre Freundschaft zwischen den beiden Wehren ist entstanden“, so der Kommandant, was mit gegenseitigen Besuchen in den vergangenen beiden Jahren gefestigt wurde. Umso mehr zeigte sich Hauke enttäuscht über die erneute Abwesenheit der Kreisfeuerwehrführung, seiner Meinung nach hätten die Gäste für ihren bereits zweiten Besuch die Anwesenheit und ein Grußwort der Inspektion verdient gehabt.

Stellvertretend übermittelte hier der heimische Kreisbrandmeister Wolfgang Kenner die Grüße und Dankesworte der Kreisfeuerwehrführung. red