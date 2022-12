Bei der Freiwilligen Feuerwehr Garitz hat im November in der Wache der Wissenstest 2022 für die Feuerwehrjugend stattgefunden. Die Jugendlichen der Feuerwehr Garitz nahmen nach zweijähriger Pause wieder erfolgreich am Wissenstest des Landesfeuerwehrverbands Bayern teil, teilt die Feuerwehr Garitz in einer Pressemeldung mit.

Bei dem diesjährigen Thema: „Brennen und Löschen“ ging es um eine der Hauptaufgaben der Feuerwehren. Die Jugendlichen sollten während der vorangegangenen Übungsabende die Voraussetzungen für den Vorgang einer Verbrennung kennen und verstehen lernen. Mit diesem Wissen konnten dann auch grundlegende Möglichkeiten zur Unterbrechung von Verbrennungsvorgängen – dem Löschen – erlernt werden. Am 9. November bewiesen dann die Jugendlichen dem Schiedsrichter ihr Wissen. Hierbei erreichten zehn der Teilnehmenden das Abzeichen in Bronze und fünf erhielten das Abzeichen in Silber. Der Wissenstest ist in vier Stufen (Bronze, Silber, Gold, Urkunde) gegliedert, welche nacheinander erreicht werden können. Hierfür steigt mit jeder Stufe der Umfang der zu lösenden Aufgaben und somit der Anspruch an die Jugendlichen . Der Wissenstest dient als Ergänzung zur regulären Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr und soll Lernerfolge bestätigen, teilt die Feuerwehr Garitz mit. red