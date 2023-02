Annemarie Hegenbarth-Allgayer geht nach 34 Jahren an der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen in den Ruhestand , verabschiedet wurde sie im Rahmen der Lehrerkonferenz .

„Mit Annemarie Hegenbarth-Allgayer scheidet eine engagierte Pädagogin aus dem aktiven Dienst. Durch ihre Tätigkeit als Beratungslehrerin hat sie die Berufsschule Bad Kissingen maßgeblich mitgeprägt.“ Mit diesen Worten würdigte die Schulleiterin Karin Maywald die beruflichen Verdienste der Studiendirektorin.

Annemarie Hegenbarth-Allgayer wurde in Hammelburg geboren. Nach dem Abitur 1977 am Frobenius Gymnasium in Hammelburg durchlief Frau Hegenbarth-Allgayer in München zunächst die Ausbildung zur Geprüften Hauswirtschafterin im städtischen Bereich und anschließend die Weiterbildung zur Betriebsleiterin an der Fachakademie für Handarbeit und Hauswirtschaft der Armen Schulschwestern München.

Im Sommer 1981 nahm sie das Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung Hauswirtschaft und Chemie an der Technischen Universität München auf. Nach erfolgreichem Abschluss des ersten und zweiten Staatsexamens begann die Kollegin im September 1989 an der Staatlichen Berufsschule Bad Kissingen ihre berufliche Laufbahn.

Annemarie Hegenbarth-Allgayer unterrichtete vor allem in der gastronomischen Abteilung Köche und Hotelfachleute im fachlichen und allgemeinbildenden Unterricht. Darüber hinaus galt ihr besonderes Interesse den Jugendlichen ohne Ausbildungsverhältnis, die sie circa 20 Jahre unterrichtete und als Klassenleitung betreute. Insofern war es nicht verwunderlich, dass Annemarie Hegenbarth-Allgayer nach 24 Jahren Berufserfahrung die Ausbildung zur Beratungslehrkraft aufnahm, die sie 2015 erfolgreich abschloss, heißt es in der Laudatio weiter. Es folgte die Abordnung an die Staatliche Schulberatungsstelle für Unterfranken in Würzburg mit der Hälfte der Unterrichtsverpflichtung und die Ernennung zur Studiendirektorin. Annemarie Hegenbarth-Allgayer lag die pädagogische Arbeit sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für das Kollegium am Herzen. Dieser Anspruch zeigte sich in der Gestaltung kooperativer Arrangements in der Unterrichtsführung, aber auch in dem regelmäßigen Angebot und der Durchführung von kollegialen Fallberatungen für das Kollegium sowie in die Prüfertätigkeit im Auftrag der IHK-Würzburg-Schweinfurt in den vergangenen 30 Jahren. red