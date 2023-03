Seit vielen Jahrzehnten gibt es bereits den Bad Kissinger Geschenkgutschein , den man in vielen Geschäften, Cafés , Restaurants und bei Dienstleistern einlösen kann. Ab April gibt es nun alternativ hierzu eine digitale Variante. Diese neue digitale City-Card lässt sich mit jedem beliebigen Betrag aufladen. Sie kann bei den Akzeptanzstellen centgenau eingelöst werden, heißt es in einer Mitteilung von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen e.V.

Im Onlineshop erhältlich

Die City-Card kann auch mittels einer kostenlosen App auf jedem Smartphone (oder Tablet) genutzt werden. Hier hat man auch jederzeit den Überblick über die getätigten Einkäufe sowie den Rest-Wert der Karte. Durch die digitale Variante werde auch das Bestellen von Gutscheinen außerhalb der Region vereinfacht. Die Gutscheine können nun im Onlineshop von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen bestellt und bezahlt werden. Der Kunde kann sein Wunschmotiv aussuchen. Neben einem Begleittext kann der Gutschein in beliebiger Höhe dann per Mail versendet oder ausgedruckt werden.

Einlösen kann man den Gutschein in vielen verschiedenen Geschäften, Cafés und Restaurants . So kann man mit diesem Gutschein Mode, Wäsche, Drogerieartikel, Bücher, Haushaltsartikel, Lebensmittel, Eisenwaren, Schuhe, Sportartikel, Optikprodukte, Spielwaren und vieles mehr erwerben. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sind nun auch Unternehmen in weiteren Städten im Landkreis, etwa Münnerstadt, an dem Gutscheinsystem beteiligt.

Stadtmarketing Pro Bad Kissingen betont, dass es die Geschenkgutscheine mit festen Beträgen auch weiterhin gibt. Diese können an den gewohnten Verkaufsstellen erworben und bei über 100 Unternehmen in Bad Kissingen eingelöst werden. Ralf Ludewig, 1. Vorsitzender, erklärt: „Es geht unserem Verein mit der digitalen City-Card in erster Linie darum, ein zusätzliches Angebot für Unternehmen und auswärtige Kunden anzubieten. Natürlich freuen wir uns, dass der bekannte Geschenkgutschein auch weiterhin als beliebtes Zahlungsmittel in der Region eingesetzt wird.“ Der digitale Gutschein ist ab April über den Onlineshop zu beziehen, zu erreichen über das Stadtportal badkissingen-erleben.de.

Weitere Informationen auch für Arbeitgeber , die Interesse an der City-Card als steuerfreie Zuwendung für ihre Mitarbeiter haben, gibt es bei Stadtmarketing Pro Bad Kissingen , Tel.: 0971/785 00 41 oder per Mail an mail@pro-badkissingen.de red