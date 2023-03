Vor allem auf das gelungene Fest zum 145-jährigen Vereinsjubiläum ging der 1. Vorsitzende Dominik Kutscher in seinem Rückblick bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Großenbrach ein, die am vergangenen Samstag stattfand.

Tatkräftige Unterstützung

Das Fest zum Jubiläum wurde gemeinsam mit der Einweihung des neuen Spielplatzes durchgeführt. Die freundschaftliche Kooperation zwischen Gemeinde und Vereinsführung wurde an diesem Abend nochmals deutlich untermauert und auch für zukünftige Projekte sichergestellt. Kutscher bedankte sich ausdrücklich bei allen Mitgliedern, Helfern und Gönnern des Vereins für ihre tatkräftige Unterstützung und stellte einen gemeinsamen Ausflug im Spätsommer 2023 in Aussicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Großenbrach .

Kassier Julian Metz führte aus, dass aufgrund zahlreich eingegangener Spenden etwas für die Ortsbevölkerung zurückgegeben werden kann. In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Bad Bocklet soll ein Defibrillator angeschafft und unterhalten werden.

Im Mittelpunkt des Abends standen die Feuerwehrdamen. Für das Anliegen von Kreisbrandrat Benno Metz , die Frauenquote der Wehren im Landkreis noch erhöhen zu können, hatten die Großenbracher bereits vor 25 Jahren adäquate Antworten parat. Damals gründete Ehrenkommandant Arnold Hüter die „Damenwehr“. Dieses Jubiläum galt es gebührend zu feiern. Viele der damaligen Neulinge sind heute tragende Stützen des Vereins und der aktiven Abteilung. Unter den zu Ehrenden befanden sich auch zahlreiche Männer, die sich vor 25 Jahren für die Feuerwehr entschieden und ihr bis heute treu verbunden sind. Mit der Neuaufnahme von Quirina Mützel und Romy Leiber in die Jugendwehr ist auch für die Zukunft gesorgt. Im Bericht über die aktive Wehr skizzierte der 1. Kommandant Christian Albert zwei besonders außergewöhnliche Einsätze. Zum einen ging er auf die Verwendung von Drohnen bei einer Vermisstensuche ein. Zum anderen thematisierte er den Flächenbrand im zurückliegenden Sommer. Dabei bedankte er sich besonders für die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Landwirte bei der Brandbekämpfung. Ein großes Lob erging an die Dorfbevölkerung, die ohne Zögern sofort Getränke und weitere hilfreiche Utensilien für die Feuerwehrleute lieferte. Abschließend konnte er noch einige Beförderungen durchführen. Grußworte seitens der Gemeinde und der Feuerwehrführung rundeten den Abend ab. red