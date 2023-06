Im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Thundorf trafen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Thundorf . Haupttagesordnungspunkt waren die Neuwahlen des Vorstands, die überschattet waren vom Rücktritt des 1. Vorsitzenden Moritz Dekant, dem es durch Wegzug in den Landkreis Schweinfurt nicht mehr möglich ist, dieses Amt auszuführen.

Dekant hatte dieses Amt 2020 in der Nachfolge von Egon Klöffel übernommen. Vor den Wahlen begrüßte Vorsitzender Dekant die Bürgermeisterin und vom Kreisverband den Bezirkstags-Kandidaten und langjährigen JU-Kreisvorsitzenden, Martin Wende , bevor er in seinem Arbeitsbericht über die Aktivitäten des Ortsverbandes berichtete. Highlight in der Zeit nach Corona war das erste Sommerfest 2022.

Drei Jahre Vorsitzender

Zum Schluss bedankte sich Dekant, dass er drei Jahre die Möglichkeit hatte, Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Thundorf zu sein. „Ich hatte somit die Chance, mich innerhalb der CSU weiterzuentwickeln“, sagt der Vorsitzende. Dankbar sei er für die Zusammenarbeit im Ortsverband sowie im Kreisverband Bad Kissingen und vor allem auch für die Erfahrungen und Eindrücke, die er sammeln durfte, so Moritz Dekant.

Beim Bericht über die Mitgliederbewegung führte Dekant aus, dass der einst blühende Ortsverband zum 21. Mai durch Austritte und Todesfälle nur noch zwölf Mitglieder zählte und zwar nur Männer. Dies änderte sich, denn mit dem Beitritt von Bürgermeisterin Judith Dekant, ihrem Mann Hermann Dekant und dem 2. Bürgermeister Jürgen Schleier ist der Mitgliederstand auf 14 angewachsen. Die Altersstruktur liegt zum Stand 31. Mai bei durchschnittlich 62 Jahren und die Dauer der Mitgliedschaft bei durchschnittlich 28,2 Jahren. Vermehrt will man Ausschau in allen drei Gemeindeteilen nach neuen, vor allem jungen Mitgliedern halten, um den Ortsverband , mit Bürgermeisterin Judith Dekant an der Spitze, wieder personell zu stärken.

Vorstandswahl

Bei den Neuwahlen des Vorstands erhielt die Bürgermeisterin Judith Dekant als Vorsitzende das einstimmige Vertrauen der Versammlung. Zu ihren gleichberechtigten Stellvertretern wurden Benedikt Seufert und Hubert Back gewählt. Im Amt als Kassenverwalter blieb Anton Bauernschubert, Schriftführer wurde Philipp Bauernschubert. Als Beisitzer fungieren in der nächsten Legislaturperiode Stefan Saal und Gerhard Heilmann und auch die beiden Kassenprüfer Siegfried Schmitt und Martin Borst blieben in ihrem Amt als Kassenprüfer. Als Delegierte wurden Judith Dekant und Benedikt Seufert, als Ersatzdelegierte Hubert Back und Gerhard Heilmann gewählt.

Martin Wende ließ es sich nach seinem Grußwort, in dem er auf die große Politik und vor allem auf die Wahlrechtsreform und die Aufgaben des Bezirkes einging, nicht nehmen, dem scheidenden Vorsitzenden Moritz Dekant für seine dreijährige Arbeit im Ortsverband und seiner zehnjährigen Mitgliedschaft in der Partei zu danken und überreichte ihm ein Präsent. 29 Jahre dabei ist Peter Saal. mib