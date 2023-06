Der Generationentreff „Taubenschlag“ organisierte einen Ausflug für Senioren zur Teilnahme am Projekt „Kombine“ in Bad Kissingen . Kombine steht für Kommunale Bewegungsförderung zur Implementierung der Nationalen Empfehlungen. Die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen Nürnberg erarbeitete das Konzept. Mit dem Ziel, älteren Menschen Freude an Bewegung zu vermitteln, wurde das Programm auch für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, ausgearbeitet.

Über das bestehende Netzwerk akquirierte Familie Volkert 40 Senioren. Ein Bus brachte die Gruppe nach Bad Kissingen zum Schweizerhaussteg. Dort übernahm Moritz Hehn von der Gesundheitsregion Plus Bäderland Bayerische Rhön. Auf einem Spaziergang durch den Rosengarten, wurde das 30 minütige alltagstaugliche Bewegungsangebot, angeleitet von der Physiotherapeutin Lena Beck, im Schatten der großen Bäume absolviert. Der Abschluss fand auf dem Marktplatz statt. Beim Eis, Snacks und kühlen Getränken lauschte man dem Prélude-Konzert des Ensembles Orchestra Sinfonica di Milano. Aufgrund der großen Nachfrage wird diese Veranstaltung nochmals am 7. Juli angeboten. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Kontakt: Briefkasten am Taubenschlag in Hammelburg oder Familie Volkert, Tel. 09732/7884 144. red