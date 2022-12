Viele Besucher haben das Adventskonzert in der St. Sebastian Kirche in Stangenroth für eine kurze Auszeit im Vorweihnachtsstress genutzt: Am vierten Adventswochenende boten der Musikverein Stangenroth , der ProTon-Chor und die Rhöner Saxophöner besinnlich-muntere Beiträge in stimmungsvoller Atmosphäre - passend zur Weihnachtszeit.

Nach zwei Jahren Zwangspause war es nämlich endlich wieder so weit: Der Musikverein unter der Leitung von Volker Metz und der ProTon-Chor unter der Leitung von Magdalena Schatz luden zum Adventskonzert ein. Fast im Dunkeln und mit mächtigen Klängen eröffnete der Musikverein mit einer Variation von „Macht hoch die Tür“ das Konzert. Das folgende Stück erzählte aus der Reihe von Gustav Holsts „Die Planeten“ vom Planeten Jupiter, der uns Hoffnung bringen soll – gerade in der momentanen Zeit aktueller denn je. Anschließend konnte man zwei Lieder des ProTon-Chores lauschen: Mit „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, konnten die Zuhörer den stimmungsvollen Klängen von Besinnlichkeit, Liebe und schönen Erinnerungen lauschen. Ebenso feierlich trug der Chor „Wieder naht der Heilige Stern“ von Lorenz Maierhofer vor.

Der Musikverein verwandelte dann den Altarraum in eine klassische Bühne, mit Szenen aus Tschaikowskis Märchenballett „Der Nußknacker“. Gekonnt wurde die Reise des Nußknackers durch die arabischen und russischen Gefilde dargeboten. Ebenso gekonnt führte Josefa Kleinhenz durch das Programm: Informativ und kurzweilig erzählte sie den Zuhörern Geschichten und Anekdoten zu den jeweiligen Stücken, mit Bezug zur aktuellen Zeit. Mit „Christmix“ präsentierte der Musikverein auf unterhaltsame Art und Weise, wie sich fast alle bekannten Weihnachtslieder in ein Stück wiederfinden können – untermalt mit der Melody des „Pink Panthers“ wurde dem Zuhörer so ein Lächeln über dieses witzige Arrangement auf die Lippen gezaubert. Anschließend sorgten die Rhöner Saxophöner mit „Sleigh Ride“ für eine rasante Schlittenfahrt durch den Schnee, um sogleich nach der amüsanten Weihnachtsgeschichte, die zarten und befreienden Melodien des oskarprämierten Liedes „Let it go“ aus Frozen anzustimmen. Im letzten Teil des Konzertes ließ der Chor mit „He is exalted“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ eine ergreifende und melancholische Stimmung aufkommen. Vor dem letzten Stück des Musikvereins wurden auch die zehn neuen Jungmusiker vorgestellt, die ihr erstes Konzert im großen Verein sehr gut meisterten, so Josefa Kleinhenz.

Zum Abschluß gab es wieder Gänsehaut: Die Brüder Manuel und Raphael Wehner zauberten mit „Give us Peace“ oder besser bekannt unter „Donna nobis Pacem“ eine beeindruckende und fast hoheitsvolle Stimmung, begleitet vom Musikverein in der nur mit Kerzenschein beleuchteten Kirche .

Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum bei allen beteiligten Akteuren, bevor alle zusammen traditionsgemäß mit „Oh du Fröhliche“ das Adventskonzert beschlossen. red