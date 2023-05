Die Ha-Ka-Ge 1960 e.V. und der Verein für Wirtschafts- und Stadtmarketing e.V. haben sich erneut zusammengetan, um den 4. Altstadt-Flohmarkt in Hammelburg zu organisieren. Nachdem im vergangenen Jahr die Hitze am Sonntagmittag den Besuchern zu schaffen machte, haben die Veranstalter sich dazu entschieden, die Veranstaltung auf Freitagabend und Samstag zu verlegen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Am 30. Juni und 1. Juli wird die Altstadt von Hammelburg demnach erneut zum Schauplatz eines vielseitigen Flohmarktes . An beiden Tagen haben Interessierte die Möglichkeit, durch die Hammelburger Straßen und Höfe zu schlendern und nach kleinen Schätzen zu stöbern. Die Veranstaltung findet in Kombination mit dem Hamma-Damma-Flohmarkt des Einzelhandels sowie am Samstag mit dem gewohnten Flohmarkt auf dem Viehmarkt statt.

Zusätzlich gibt es einige Sonderaktionen, die den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm bieten. Der Flohmarkt beginnt am Freitag, 30. Juni, ab 16 Uhr und geht am Samstag, 1. Juli, von 9 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr. Die Veranstalter sind jedoch offen dafür, dass die Stände auch länger geöffnet bleiben können, je nach Wunsch der Teilnehmer.

Teilnehmen kann jeder, der einen Stück Hof, eine Garage oder einen Gehsteig vor seiner Tür hat. Die Standgebühr beträgt für beide Tage 20 Euro oder für einen Tag 15 Euro. Die Veranstalter hoffen auf eine rege Teilnahme der Altstadtbewohner und freuen sich über zahlreiche Anmeldungen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Für Fragen und Anmeldungen steht das Team unter der E-Mail-Adresse Flohmarkt @hakage.de zur Verfügung. Bei der Anmeldung werden die Interessierten gebeten, ihre Adresse anzugeben sowie mitzuteilen, ob sie Speisen und/oder Getränke anbieten werden.

Übersichtsplan

Wie in den Vorjahren wird es auch dieses Mal einen Übersichtsplan mit allen Höfen und Garagen geben.

Die Organisatoren bitten die Teilnehmer, auch ihre Nachbarn und Bekannten zur Teilnahme zu ermutigen. red