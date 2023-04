Zur Generalversammlung mit Neuwahlen ist der Heimatverein Steinach 2003 e.V. im Gasthaus Schneider in Steinach zusammengekommen. Dabei wurden die 1. und 2. Vorsitzenden Andreas Alles und Andreas Freibott in ihren Ämtern bestätigt.

Der 1. Vorsitzende fasste in seinem Bericht das Vereinsjahr 2022/2023 zusammen. Die größte Veranstaltung des vergangenen Geschäftsjahres war der Büttenabend im Februar 2023. Mit dem Motto „Beim Teutates, die spinnen, die Rhöner“ war dieser ein voller Erfolg und an beiden Tagen nahezu ausverkauft. Anlässlich des 150-jährigen Gründungsfestes der Feuerwehr Steinach bei Straubing (Partnerdorf) wurde zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Steinach ein zweitägiger Ausflug im Juli des vergangenen Jahres organisiert. Im September wurden die Kriegsinformationstafeln, welche durch das Förderprojekt Allianz Kissinger Bogen bezuschusst wurden, im Pfarrhof und an der Bergkapelle installiert und im Pfarrhof präsentiert. Im November wurde der Stänicher Adventszauber gemeinsam mit dem Kindergarten ausgerichtet. Von den Einnahmen wurde eine gemeinsame Spende in Höhe von 200 Euro an die Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks gespendet.

Der Heimatverein Steinach feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Vereinsjubiläum. Dieses wird jedoch nicht mit einem großen Fest, sondern mit einem Festjahr gefeiert.

Folgende Veranstaltungen sind für 2023 geplant: 30. April Maibaum-Aufstellung mit Weißwurstfrühstück und den Steinachern Musikanten. Am 8. und 9. Juli gibt es das „Rösele Fest“ unter anderem mit dem Trio Dolce Vita und den Steinacher Musikanten. Am 9. September ist Kirmes , gemeinsam mit dem TSV Steinach, und am 21. Oktober findet ein Kabarettabend in der Henneberghalle statt. Der Adventszauber ist am 2. und 3. Dezember im Pfarrhof. Einzelheiten zu den Festlichkeiten werden noch bekannt gegeben.

2. Bürgermeister Norbert Borst bedankte sich im Grußwort beim Heimatverein für die geleistete Jugend- und Heimatarbeit sowie für das erfolgreiche und reibungslos verlaufene Faschingswochenende, an welchem der Verein tatkräftig mitwirkte und unterstützte. red