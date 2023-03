Der Jahresrückblick und vor allem zahlreiche Ehrungen für 25-, 40-, 50- und 65-jährige Treue standen im Mittelpunkt der Wittershäuser Wehr, die auf eine nun schon 150-jährige Vereinsgeschichte zurückblickt. Dieses stolze Jubiläum soll vom 25. bis 28. August gebührend gefeiert werden.

Mit 18 aktiven Jugendlichen ist man laut Kommandant Elmar Sell auch bei der Nachwuchsarbeit recht erfolgreich. Der Kommandant bezeichnete die Feuerwehren als „schnelle“ Versicherung, wenn es um die Rettung von Hab und Gut gehe. Seinen Dank und Respekt zollte der Kommandant den 19 erfolgreichen Absolventen an der THL-Leistungsprüfung. Insgesamt wurden trotz Corona-Einschränkungen 52 Übungen abgehalten. Neben der Beseitigung von umgestürzten Bäumen waren die Floriansjünger bei einem Kaminbrand und einem Hochwassereinsatz auf der Verbindungsstraße in Richtung Aura gefordert.

Stolz auf den guten Ausbildungsstand der Feuerwehr ist Bürgermeister Mario Götz. Bei der THL-Leistungsprüfung im vergangenen Jahr war das Gemeindeoberhaupt vor Ort und konnte sich über das Wissen und die Fähigkeiten der Feuerwehrler einen guten Einblick verschaffen. Allen Wittershäuser Vereinen dankte er für die Verwirklichung beim Bau des großen Piratenschiffes am Spielplatz am Dorfsee.

Kreisbrandmeister Torsten Büchner lobte die Intaktheit der Wehr. Aktuell würde ein Waldbrandkonzept erstellt. Eine spezielle Übung findet dazu am 13. Mai in Reith statt. Stürme und Starkregen würden vermehrt zu den Herausforderungen der Aktiven werden, so der KBM weiter. Das Projekt „Helfer vor Ort“ stellte Rettungssanitäter Sven Weigand vor.

In seinem Rückblick erinnerte Vorsitzender Lothar Sell an die Vatertagswanderung, Johannisfeuer, Ferienprogramm, Pizzafest und Christbaumverkauf. Bis zum Feuerwehrfest müsste die Eingangstüre am Feuerwehrhaus erneuert werden. Bürgermeister Mario Götz wird Schirmherr zum 150-jährigen Jubiläum der Wehr.

Ehrungen für Vereinszugehörigkeit gab es für 25 Jahre: Joachim Schmitt, Martin Schmitt , Peter Sell und Frank Strietzel. Für 40 Jahre: Arno Haub, Helmut Bahn, Bernd Schottdorf, Udo Öhrlein, Udo Sell und Matthias Heilmann. 50 Jahre Mitglied ist Arthur Heilmann, und 65 Jahre bei der Feuerwehr sind Reinhold Heilmann, Adolf Schottdorf und Ehrenkommandant Willi Sell. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Hubert Büchner, Roland Veth, Dieter Heilmann, Klaus Scharf und Kommandant Elmar Sell geehrt. Per Handschlag konnten Miriam Schultheiß sowie im Jugendbereich Lilli Röder, Manuel Zimmermann, Finn Katzenberger, Noel Katzenberger und Phillip Sell neu für die Wehr gewonnen werden.

Folgende Termine 2023 sind geplant:

30. April: Maibaumaufstellung, 5. oder 12. Mai: Feier des Florianstags, 18. Mai: Vatertagswanderung, 23. Juni: Johannisfeuer, 8. Juli: Vereinsausflug, 15. August: Ferienprogramm, 25. bis 28. August: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Wittershausen , 3. Oktober: Pizzafest, 7. Oktober: Herbstwanderung, 16. Dezember: Christbaumverkauf. hsu