Autofahrerin verlässt sich auf die Beifahrerin

In Haßfurt beging am Donnerstag in der Hofheimer Straße gegen 12.45 Uhr eine Frau Unfallflucht. Bei gesetzeskonformem Verhalten wären die Ermittlungen für die Autofahrerin aus dem Landkreis Haßberge vermeidbar gewesen. Verkehrsbedingt mussten die Fahrer zweier Autos, eines Sharan und eines Audi, auf der Fahrbahn anhalten, da ein weiterer, unbeteiligter Pkw-Fahrer einparken wollte. Die Sharan-Fahrerin wollte das Einparken ermöglichen, setzte zurück und fuhr mit ihrem Wagen auf den hinter ihr stehenden Audi auf. Die Beifahrerin im Sharan stieg aus, schaute nach dem Schaden und signalisierte ihrer Fahrerin, dass alles in Ordnung sei, so dass die Unfallverursacherin weiterfuhr und die Unfallstelle verließ, ohne dem Audi-Fahrer die Personalien zu hinterlassen. Der Audi-Fahrer, der wollte, dass sich die Unfallverursacherin mit ihm zusammen den Schaden anschaut, stellte fest, dass die Stoßstange verzogen und das Nummernschild eingedellt war. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Neben der Schadensregulierung erwartet die Sharan-Fahrerin ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.