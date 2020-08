Autofahrerin bei Kollision leicht verletzt

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstagvormittag an der Kreuzung Kronacher Straße/Berliner Ring, als sie auf ein anderes Auto auffuhr. Gesamtsachschaden: rund 12 000 Euro. Vorfahrtsfehler kommt teuer zu stehen Am Dienstagvormittag missachtete an der Einmüdung Annastraße/Starkenfeldstraße ein Ford-Fahrer die Vorfahrt einer VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5000 Euro.

Radler landet nach Sturz im Krankenhaus Am Montagnachmittag befuhr ein 79-jähriger Rentner die Schützenstraße und verriss beim Wechsel auf den Gehsteig sein Fahrrad, weshalb er stürzte. Der Mann musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst Beim Linksabbiegen vom Bleichanger auf den Kunigundendamm missachtete am Dienstagvormittag eine Audi-Fahrerin die Vorfahrt eines BMW. Schaden: 4000 Euro. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Breitäckerstraße wurde am Dienstagmorgen ein weißer VW T 5 vermutlich von einem Lkw am Heck angefahren. Der flüchtige Unfallverursacher richtete an dem Fahrzeug Sachschaden von etwa 4000 Euro an. pol