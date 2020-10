"Unfall mit mehreren Fahrzeugen" war das Einsatzstichwort für die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt am Mittwochvormittag. Vor Ort stellte sich das Geschehen dann aber glücklicherweise als nicht so dramatisch heraus.

Zu spät reagiert

Gegen 9.30 Uhr war eine Frau am Mittwoch auf der Zeiler Straße mit ihrem VW Golf Kombi in Richtung Zeil unterwegs. An der sogenannten Aldi-Kreuzung reagierte sie zu spät und fuhr auf einen wartenden Dacia auf, an dessen Steuer ebenfalls eine Frau saß. Die 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Einsatzleitung von Kommandantin Julia Volpert sicherten die Unfallstelle ab, fingen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten den Brandschutz sicher.

Die beiden Fahrzeuglenkerinnen wurden vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro. cl