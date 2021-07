Staatsministerin Dorothee Bär, MdB, veranstaltet einen gemeinsamen Austausch mit dem Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus, MdB, in Hammelburg am Samstag, 24. Juli. Das gemeinsame Treffen beginnt beim Weingut Müller (Fuldaer Straße 50) um 10.30 Uhr mit einer kurzen Wanderung zur Weinbergshütte "Vinica". Eine Teilnahme ist nach einer kurzen Anmeldung an bad-kissingen@csu-bayern.de möglich. sek