Am Dienstag, 16. Februar, lagen im Landkreis Bad Kissingen zwei neue Coronafälle vor. Aktuell sind 82 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind zwölf weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 31,0. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2228 Coronafälle bestätigt, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Landratsamt. Als gesundet gelten danach inzwischen 2066 Personen. 80 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 162 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan zehn Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissin­gen (31) Hammelburg (27), Bad Brückenau (24).

Kinder in Quarantäne

Im Kindergarten Brünn, Münnerstadt, sind zwei Erzieher*innen positiv getestet worden. Vier Mitarbeiter*innen und 20 Kinder sind in Quarantäne. Der Kindergarten ist vorerst bis einschließlich 19. Februar geschlossen.

Außerdem gab das Landratsamt Bad Kissingen am Dienstag bekannt, dass die nächtliche Ausgangssperre ab sofort bis auf Weiteres entfällt. Sobald die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bad Kissingen den Wert von 100 auch nur an einem Tag überschreitet, gilt ab dem darauffolgenden Tag wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, heißt es in der Mitteilung weiter. Maßgeblich dafür ist der Wert, den das RKI auf seinen Seiten veröffentlicht, erläutert das Landratsamt. red