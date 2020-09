In der ehemaligen Metzgerei Treuner in Rothenkirchen wird bald eine Bäckerei ihre Pforten öffnen. In einem Pressegespräch teilte dies Christian Martin für die Investoren und Gebäudeeigentümer (Christian Martin und Tilo Hopf aus Neustadt bei Coburg) mit. Dabei waren auch Bürgermeister Stefan Heinlein und Bäckermeister Florian Barnickel.

Der 39-jährige Florian Barnickel aus Rothenkirchen wird im November in den Räumen der ehemaligen Metzgerei Treuner in Rothenkirchen eine Bäckerei eröffnen. Bürgermeister Stefan Heinlein nahm dies mit Freude zur Kenntnis. Er hatte seit Wochen interveniert und vermittelt und dem jungen Bäckermeister Mut gemacht, diesen Entschluss zu fassen. Das Areal des ehemaligen Landgasthofes, Diskothek und Metzgerei Treuner in Rothenkirchen sei prädestiniert für ein solches Geschäft, diese Investition werde sich lohnen, ist sich das Gemeindeoberhaupt sicher. Und auch Christian Martin sprach für die Eigentümer des Gebäudes heute schon Glückwünsche aus. Es werde eine Bereicherung für den Markt Pressig und die Region, sagte Christian Martin.

Der angehende Geschäftsinhaber der Bäckerei, Florian Barnickel, führte durch die derzeit in Renovierung und Umbau befindlichen Räumlichkeiten. Es stehen insgesamt 240 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, inklusive 40 Quadratmeter Verkaufsfläche mit entsprechender Verkaufstheke. Dahinter befinden sich Backstube und Lagerraum. Vor dem Bäckereigeschäft soll ein kleines Café zum Plausch und Genuss von Kaffee mit Kuchen oder Gebäck einladen.

Der Bäckermeister wird seine Kunden mit vielen leckeren Backwaren verwöhnen, können sich heute schon Bürgermeister Stefan Heinlein und Gebäude- Mitbesitzer Christian Martin vorstellen. Bis zu der von den Besitzern geplanten Gastronomie mit Restaurant und eventuell auch Wiedereröffnung der legendären Diskothek (einstmals Don Quichotte, Brünnla, Ursprung) wird es wegen der Corona-Pandemie noch dauern. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, versichert Christian Martin. Die Zeit der Wiederbelebung des einstmals erfolgreichen Landgasthofes, Restaurants und Diskothek werde kommen.

Ein erster Schritt wird voraussichtlich im November mit der Eröffnung der Bäckerei von Florian Barnickel getan. Bürgermeister Heinlein dankte Florian Barnickel für seinen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. In der ehemaligen Metzgerei Treuner habe er einen idealen und optimalen Standort gefunden. eh