Aus nicht öffentlicher Sitzung gab Bürgermeister Daniel Wehner in der jüngsten Gemeinderatssitzung folgende Auftragsvergaben bekannt: 15 Innentüren für das neue Feuerwehrgerätehaus in Oehberg liefern die Schreinermeister Udo Schneider und Heiko Hergenröder, Oberweißenbrunn, für 13.840 Euro. Die Möblierung für den neuen Hort in Lauter liefern die Vereinigten Spezialmöbelwerkstätten, Tauberbischofsheim, für 84.216 Euro. Die Küche kommt von der Höchemer Bürotechnik, Großenbrach, für 32.733 Euro. Der Auftrag für die Rohbauarbeiten am neuen Kindergarten in Burkardroth ging an die Firma Zänglein, Objekt- und Wohnungsbau, Bad Kissingen, für 297.553 Euro. Die Zimmererarbeiten wurden mit 631.790 Euro an die Firma Reugels, Haßfurt, vergeben.

Wie in den Bürgerversammlungen in Lauter und Stralsbach wurde der Bürgermeister zum erneut ins Gespräch gebrachten Trassenverlauf der Stromtrasse P43 befragt. Den "Ostkorridor", der auch Burkardroth tangieren würde, hält Wehner für unrealistisch. Die Trasse sei kostenintensiver, auch würde sie Bad Bocklets Kurpark und den Klauswald durchschneiden. "Zu viele Hemmnisse stehen dieser Trassenführung entgegen", ist Wehner überzeugt. bem