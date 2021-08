Der Bad Kissinger Alpenverein veranstaltete eine Fahrt zur Wanderung auf dem Lechweg. Zunächst ging es mit dem DAV-Bus nach Lech am Arlberg und weiter mit einem Panoramabus zum Formarinsee und Wanderung zur Freiburger Hütte (DAV Hütte der Sektion Freiburg).

Am ersten Wandertag ging es am Formarinsee vorbei zur Lechquelle bei gutem Wanderwetter. Rast wurde am Unteren Älpele mit Buttermilch und Kuchen gemacht, danach ging es weiter nach Lech und zum Hotel in Häsegehr.

Am zweiten Tag ging es von Lech bei schönstem Sonnenschein auf einem Höhenweg um das Kahrhorn nach Warth-Gehren. Der Abstieg nach Warth wurde mit der Steffisalp-Sesselbahn gemacht. Im Ortsteil Gehren stand eine Einkehr auf einem Bauernhof auf dem Programm. Am dritten Tag wanderte die Gruppe von Warth-Gehren auf einem Wald- und Wiesenweg in etwa zwei Stunden. Dann führte der Weg ins Lechtal nach Steeg und entlang des Lechs nach Holzgau. Am vierten Wandertag führte der Weg von Holzgau zur Hängeseilbrücke, die 200 Meter lang und 110 Meter hoch ist und weiter über Bach nach Elbingenalp. Dort zwang der Regen die Wanderer zu einer Pause, bevor weitergewandert werden konnte. Am nächsten Tag ging es mit dem Bus wieder zurück. red