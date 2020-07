Auch mit 80 Jahren brennt Andreas Fischer noch für den Fußball

"Sportlich jugendlich im Aussehen" - so einer der Gäste - feierte am Samstag das "Fußball-Urgestein" Andreas Fischer in Lettenreuth im engsten Familienkreis seinen 80. Geburtstag.

Der Jubilar verbrachte fast die ganze Zeit seines Lebens mit dem Fußballsport, für den er auch noch heute wirkt. Zeit seines Lebens war er bei der Spielvereinigung Lettenreuth beheimatet - von frühester Jugend als Spieler, dann bei den Seniorenmannschaften sowie der Altliga, als Jugendleiter bzw. in verschiedenen Positionen des Vorstandsbereiches bis zum heutigen Tag, wo er immer wieder auf dem Sportgelände mit helfender Hand zugegen ist. Fischer spielte vom 10. bis zum 60. Lebensjahr aktiv Fußball, wie er stolz berichtete. Er spielte auch in der "AH 500" auf Kreisebene. Der Titel "Ehrenspielleiter" erfüllt ihn mit Stolz. Lange Jahre war er Stammspieler der Ersten Mannschaft in Lettenreuth, wo er auf schöne Erinnerungen und Erfolge verweisen konnte.

Sämtliche Ehrungen bei den Lettenreuther Fußballern, sowie auf höhere Ebene hat Fischer bereits erhalten, wie er anhand von Ehrenurkunden und Pokale zeigt.

Aus der Ehe mit seiner Frau Erika ging Sohn Manfred hervor, der wie auch die beiden Enkelsöhne eng mit dem Fußball ist. Wegen "Corona" wurde nur im engsten Familienkreis gefeiert, zudem schauten einige Weggefährten aus der Fußballerzeit vorbei.

Neben dem Fußball ist der Jubilar auch in weiteren Lettenreuther Ortsvereinen als Mitglied oder Ehrenmitglied engagiert, so bei der Soldatenkameradschaft, dem Kapellenbauverein Oberreuth, dem Kegelclub Oberreuth, dem Geflügelzuchtverein Lettenreuth und der Freiwilligen Feuerwehr Lettenreuth.