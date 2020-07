Arbeitsloser Herrscher sucht neues Königreich

Der unumschränkte Herrscher des Katzenzimmers im Kronacher Tierheim ist seine Majestät König Heiner I. In Ermangelung eines eigenen Königreiches muss er notgedrungen im Moment mit der Katzenschar des Katzenzimmers Vorlieb nehmen. Doch er sieht das nur als Sprungbrett für ein neues, besseres Leben und hofft auf eine eigene Familie, in der er sein Szepter schwingen und sein neues Reich regieren kann.

Heiner ist folglich ein dominanter und selbstbewusster Bursche, der genau weiß, was er will und wie er seinen Kopf durchsetzen kann. Das Tierheim sucht für ihn daher katzenerfahrene Menschen, die seine Art toll finden und ihn so lieben und lassen, wie er ist.

Nachdem Heiner im Tierheim abgegeben wurde, brach erst einmal eine Welt für ihn zusammen. Und so versteckte sich der stattliche Kater wochenlang und ließ sich nicht sehen. Kam man ihm zu nahe, fauchte er drohend.

Heiner ist nicht der erste Stubentiger, der auf die Umstellung ins Tierheim so reagiert - für Katzen ist der Umgebungswechsel noch viel schlimmer als für Hunde. Nach ein paar Wochen nahm Heiner dann immer mehr Anteil am Leben und versuchte, erste Freundschaftsbande zu knüpfen. Im Grunde ist er nämlich überhaupt kein scheuer Kater, sondern zutraulich und menschenbezogen.

Inzwischen ist von Heiners anfänglicher Zurückhaltung nichts mehr übrig geblieben. Er tigert stolz kreuz und quer durchs Katzenzimmer, hat überall die Nase vorndran, beobachtet und kontrolliert alles und ist stets der Erste am Futternapf.

Bei Fremden ist er anfangs etwas zurückhaltend, aber durchaus auch aufgeschlossen, neugierig und bereit, Freundschaft zu schließen. Aber man darf nicht mit der Tür ins Haus fallen. Heiner möchte selbst entscheiden, wann und wie er gestreichelt wird. Daher möchte das Tierheim ihn auch nicht in eine Familie mit kleinen Kindern vermitteln. Mit unseren anderen Katzen versteht er sich recht gut. Aber am liebsten wäre Heiner vermutlich ein Einzelprinz und hätte seine Menschenfamilie ganz für sich allein. Und er möchte nicht in reiner Wohnungshaltung leben, sondern nach etwas Eingewöhnungszeit seine Umgebung draußen erkunden. Wer ihm ein liebevolles Zuhause geben kann, wendet sich an den Tierschutzverein Kronach, Tel. 09261/20111. red