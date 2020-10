"Auch wenn jede Zeit Veränderungen mit sich bringt, hat die AOK immer bewiesen, dass sie für Sicherheit steht", betonte der Coburger AOK-Direktor Christian Grebner in seinem Rückblick beim Dienstjubiläum von 13 Mitarbeitern und bedankte sich für ihr langjähriges Engagement und die geleistete Arbeit.

Zahlen sind "sein Ding"

Yvonne Müller, Sylvia Berare, Sandra Scheler, Markus Bischoff, Erwin Englsperger, Andreas Schneider, Karin Stahl, Kathrin Klug und Stefanie Völk haben 1995 bei der Gesundheitskasse angefangen und blicken auf 25 Arbeitsjahre zurück. Karin Stahl aus dem Bereich Hebammenabrechnungen resümierte: "Ich frage mich, wo die letzten 25 Jahre hingegangen sind. Ich habe insgesamt in sechs Abteilungen gearbeitet, viel erlebt und viele Kollegen kennengelernt. Ich bin dankbar, dass die AOK mein Arbeitgeber ist."

Regina Friedrich, Heidi Heusinger, Richard Lurz und Norbert Griebel feiern heuer ihr 40. Dienstjubiläum. Richard Lurz ist als Controller der "Herr der Zahlen" in der Direktion Coburg und strahlt, wenn er von seinem Aufgabengebiet erzählt: "Zahlen sind was Lebendiges! In der AOK hat man immer mit Zahlen zu tun: Beitragssätze, Leistungsausgaben und Budgets etc. Das ist einfach mein Ding!"

Alle Jubilare haben als Dank und Anerkennung für ihre Treue Urkunden des Bayerischen Arbeits- und Sozialministeriums erhalten. red