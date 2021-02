Bis gestern Nachmittag sind 24 weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Das Gesundheitsamt ist weiterhin intensiv mit der Kontaktpersonenermittlung und der telefonischen Betreuung der häuslich isolierten Personen befasst.

Die aktuellen Neuinfektionen weisen auf ein Ausbruchsgeschehen im Zusammenhang mit einer Baustelle im Landkreis hin (siehe Bericht oben), auf der sich mittlerweile 24 Arbeiter infiziert haben. Darüber hinaus bleibt die Fallverteilung weiterhin diffus.

Von den aktuell 128 Corona-Fällen fallen 104 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach ist damit nochmals auf jetzt 145,32 gestiegen.

Im Klinikum Kulmbach werden momentan 18 Infizierte stationär behandelt, sieben davon intensiv. 375 Bürger des Landkreises befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 91.

Durch das Impfzentrum Kulmbach konnten mittlerweile 3812 Erst - und 2700 Zweitimpfungen durchgeführt werden.

Blick nach Lichtenfels

Das Landratsamt Lichtenfels meldete gestern 95 Infizierte, darunter waren neun in Altenkunstadt, sieben in Burgkunstadt und elf in Weismain. Der Inzidenzwert sank auf 27,1 (Vortag 31,4).

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Lichtenfels 2185 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, 55 sind bislang daran gestorben. Im Lichtenfelser Impfzentrum wurden bislang 3978 Erst- und 2577 Zweitimpfungen durchgeführt.

So sieht es in Kronach aus

Das Landratsamt Kronach hat gestern einen Inzidenzwert von 67,4 bekanntgegeben. Im Vergleich zum Vortrag stieg die Zahl der Infizierten um neun auf 45 an, allerdings galten auch sieben Erkrankte wieder als genesen.

In Quarantäne befinden sich im Kreis Kronach derzeit 102 Bürger. Seit Beginn der Pandemie sind 57 Personen an Covid-19 gestorben.

Die Lage in Bayreuth

In Stadt und Landkreis Bayreuth gibt es unterdessen bislang 27 in der Sequenzierung nachgewiesene Fälle der britischen Coronavirus-Mutation. Diese stehen bekanntlich mit dem Klinikum Bayreuth und dem Mediclin-Reha-Zentrum Roter Hügel in Verbindung. Zudem gibt es 229 Mutationsverdachtsfälle. Hier wurde eine Mutation im PCR-Verfahren festgestellt, allerdings lässt sich nach jetzigem Stand nicht mit letzter Gewissheit sagen, wie oft es sich hier um die britische Virusvariante handelt.

In Stadt und Landkreis Bayreuth haben sich von Donnerstag auf Freitag 36 Personen mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenzwerte liegen bei 113,77 (Kreis) und 104,3. Insgesamt 97 Infizierte werden in den Kliniken Bayreuth und Pegnitz stationär betreut.

Mittlerweile konnten in Stadt und Landkreis Bayreuth insgesamt 12 761 Corona-Impfungen verabreicht werden, davon 8325 Erst- und 4436 Zweitimpfungen.

Aktuelle Statistiken zu Corona in der Region finden Sie heute auf Seite 14, mehr Informationen zu den Allgemeinverfügungen im Kreis Kulmbach unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus red