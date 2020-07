Anmelden zu VHS-Kursen

Folgende VHS-Kurse haben noch freie Plätze:

Sprachen: Italiano per la vacanza - Italienisch für den Urlaub, ab 27. Juli, achtmal, Voraussetzung: circa 60 Unterrichtsstunden Italienisch A 1; Italiano di cucina, ab 27. Juli von 11 bis 12.30 Uhr, achtmal, Voraussetzung: circa 60 Unterrichtsstunden Italienisch A 1.

EDV-Kurse: Workshop Smartphone - Apps suchen, finden und sinnvoll nutzen, am 21. Juli von 8.30 bis 11 Uhr im VHS-Zentrum, eigenes Android-Smartphone mitbringen; Pivot-Tabellen mit Excel 2016, ab 21. Juli von 18 bis 21 Uhr, zweimal, im VHS-Zentrum, Voraussetzung: Excel Grundlagenkenntnisse; Textverarbeitung mit Word 2016 - Schnupperkurs, ab 22. Juli von 18 bis 21 Uhr, zweimal, im VHS-Zentrum, Voraussetzung: Windows-Kenntnisse.

Gesundheitskurse: Qigong für Ruhe und Bewegung, ab 23. Juli von 17.30 bis 18.45 Uhr, achtmal; Tai Chi - Lange Form des Yang-Stils (Fortführung), ab 23. Juli von 18.45 bis 20.15 Uhr, achtmal; Tai Chi - Lange Form des Yang-Stils Fortgeschrittene I, ab 23. Juli von 20.15 bis 21.30 Uhr, achtmal; Rise and Shine Morning Yoga (Anfänger), ab 25. Juli von 9 bis 10 Uhr, achtmal; Survivaltraining - Überall zuhause (für Jugendliche von zehn bis 15 Jahren), am 25. Juli von 10 bis 14 Uhr, Treffpunkt: Binghöhlenparkplatz, Schauertal 25 in Wiesenttal.

Anmeldung und Information: VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, www.vhs-forchheim.de, Telefon 09191/86-1060. red