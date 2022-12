Nach der Photovoltaik-Anlage auf Bauhof-Gebäude hat der Markt Oberthulba nun auf dem Dach der Grund-und Mittelschule eine weitere PV-Anlage installiert. Diese wird ca. 93.000 kwh Sonnenstrom im Jahr produzieren, wobei ca. 50.000 kwh für den Eigenbedarf verbraucht werden, meldet die Marktgemeinde der Presse. Insgesamt entspräche dies in etwa dem Jahresstromverbrauch von 25 Einfamilienhäusern mit Vier-Personen-Haushalten.

"Die Anlage wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Elektro Spahn aus Oberthulba und den Kollegen des Bauhofs montiert und soll zeitnah ans Netz gehen", sagte Bürgermeister Mario Götz. "Wir werden auch in Zukunft weitere Dächer prüfen, um möglichst viele Gemeindegebäude mit regenerativer, idealerweise selbsterzeugter Energie zu versorgen. Nur so können wir schrittweise mittelfristig weitestgehend unabhängig von fossilen Brennstoffen werden." red