Neben seinen Familienangehörigen gratulierten zahlreiche Bekannte und vor allem seine Kollegen von der Lichtenfelser Feuerwehr Andreas Endres zum 85. Geburtstag.

Der Jubilar stammt aus einer alteingesessenen Lichtenfelser Familie und war jahrzehntelang in der Korbwarenbranche tätig. Mit Begeisterung und Engagement setzte er sich seit 1954 für die Freiwillige Feuerwehr Lichtenfels ein, verrichtete in dieser Zeit seinen Dienst in drei verschiedenen Feuerwehrhäusern der Stadtfeuerwehr und erlebte bis heute gleich sieben Kommandanten. Bereits 1995 wurde er für 40-jährige aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Bis zu seinem 60. Lebensjahr war er als Brandmeister aktives Mitglied der Feuerwehr, acht Jahre lang hatte er als stellvertretender Kommandant eine Führungsposition inne.

Auch jetzt nimmt er noch an allen Veranstaltungen der Feuerwehr teil. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass eine große Feuerwehr-Delegation erschien, um ihm zu seinem Ehrentag zu gratulieren, darunter auch der Kommandant Andreas Lehe sowie der stellvertretende Vorsitzende Michael Haas. thi