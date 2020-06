An die Hanteln, fertig, los

Der Crosstrainer und die " Bauchmaschine" sind jetzt dort aufgebaut, wo sonst Tische und Stühle stehen. "Wir haben den Bistro-Bereich in eine Trainingsfläche umgewandelt, um Platz zu gewinnen, damit kein Gerät gesperrt werden muss" erzählt Nicole Bienia. Die 30-Jährige ist seit sechs Jahren Leiterin und seit diesem Jahr Inhaberin von "Westparkfitness". Das Studio mit Niederlassungen in Forchheim und Hausen musste Mitte März gemeinsam mit allen Fitnesseinrichtungen bundesweit wegen der Corona-Pandemie seine Türen schließen. Seit einer Woche dürfen Sportsfreunde wieder Kraft und Ausdauer trainieren.

Bienia zieht positive Bilanz: "Alles klappt gut und unsere Kunden haben ihr Sportprogramm sehr vermisst." Am ersten Tag der Wiedereröffnung herrschte mit rund 80 Besuchern tagsüber auf der Trainingsfläche nahezu Normalbetrieb - natürlich unter Einhaltung der geforderten Abstands- und Hygieneregeln. Das Telefon klingelte häufig. "Viele wollten wissen, wie alles abläuft." Wer Muskeln formen und Kondition verbessern möchte, kommt nun bereits startklar in kompletter Montur im Westparkfitness an, denn Umkleiden und Duschen dürfen derzeit nicht benutzt werden - ebenso wie der Saunabereich.

Keine Absperrbänder

Bei einem Gang durch die großräumige Anlage, die sich auf mehrere Ebenen und Etagen erstreckt, informiert die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau: "Wir haben versucht, die Atmosphäre möglichst angenehm zu gestalten, indem wir die Geräte neu aufgebaut haben, um den Auflagen gerecht zu werden. Wir wollten vermeiden, dass alles aus roten Absperrbändern besteht."

Normalerweise checken die Mitglieder selbst ein. Das übernehme derzeit das Team. "Wir nutzen diese Chance und geben gleich persönlich einige Informationen mit. Außerdem erfassen wir an der Anmeldung von jedem Besucher Name und Telefonnummer." Das ist notwendig, um gegebenenfalls mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Maskenpflicht gilt weiterhin

Maskenpflicht gilt ab Betreten des Studios. "Am Gerät darf die Maske abgenommen werden." Das Feedback der Besucher falle erfreulich aus. "Die meisten haben es sich schlimmer vorgestellt." Die Trainierenden desinfizieren Hanteln und Geräte nach jeder Benutzung. Viele Fenster ermöglichen großzügiges Lüften.

Bienia lacht, als sie meint: "Das vermittelt fast ein bisschen Outdoor-Feeling." Sport direkt an der frischen Luft und doch überdacht ist jetzt in der Loggia des bisherigen Saunabereiches möglich: "Hier haben wir zwei Rudergeräte aufgestellt. Rudern mit Blick auf die Wiesent - wir finden, das passt gut und ist eine schöne alternative Flächennutzung", so Bienia.

Jetzt wieder mit Kursen

Ab dem heutigen Montag startet auch der Kursbetrieb wieder. Die zwei Räume im Obergeschoss des Fitnessparks bieten mit je rund hundert Quadratmetern viel Fläche, um den Körper mit dem gebührenden Abstand bei Wirbelsäulengymnastik, Pilates oder Step-Aerobic in Form zu bringen. "Während der Schließungsphase haben wir unsere Kunden mit einem Online-Kurs-Angebot versorgt," erklärt die Trainerin. "Die Nachfrage, wann wir endlich wieder öffnen, war insgesamt sehr groß," berichtet sie weiter. Trotz vereinzelter Kündigungen der Mitgliedschaft seit Mitte März, halte die Mehrheit der Kunden dem Studio die Treue. "Was uns seit der Corona-bedingten Schließung jedoch fehlt, sind Neuanmeldungen."

Der Gesundheit zuliebe

Matthias ist 40 Jahre alt und trainiert bereits sein halbes Leben lang. "Vor Corona war ich vier bis fünf Mal pro Woche hier." In den letzten drei Monaten habe er gar nicht trainiert. "Ich mache Kraftsport," erklärt er, dazu benötige er Fitnessstudio-Geräte. "Jetzt steigere ich meine Gewichte langsam. Sonst kann ich mich vor lauter Muskelkater am nächsten Tag nicht mehr bewegen."

Der 41-jährige Heiko ist seit acht Jahren überzeugter Studiogänger mit drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche. "Mir geht es dabei nicht nur um den Sport, sondern auch um meine Gesundheit." Absolviere er sein Training nicht regelmäßig, habe er seinem Körper gegenüber schon fast ein "schlechtes Gewissen". Ausdauer lasse sich zwar auch außerhalb eines Studios trainieren, doch viele Übungen zum Kraftaufbau ließen sich zu Hause ohne geeignete Geräte nicht absolvieren, vor allem Rückentraining sei schwierig. "Ich war in letzter Zeit viel joggen, Rad fahren und habe Nordic Walking gemacht. Doch das s ersetzt auf keinen Fall das Studio", findet Heiko.