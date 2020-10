Die Mitarbeiterinnen der Frühkindlichen Familienbildung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) haben sich von Dagmar May verabschiedet. Die Leiterin des Amtes für Jugend, Familie und Senioren geht in den Ruhestand.

Der Awo-Kreisverband Forchheim blickt auf eine langjährige Zusammenarbeit mit May zurück, während der laut Pressemitteilung in einer konstruktiven und an dem Bedarf der Menschen orientierten Weise wichtige Aufgaben der Jugendhilfe etabliert worden seien. Somit habe ein stabiles Netzwerk mit erfolgreichen Unterstützungsangeboten für Familien in Stadt und Landkreis Forchheim aufgebaut werden können.

Dazu gehören die Ambulanten Erziehungshilfen, die Jugendsozialarbeit an Schulen, die Frühkindliche Familienbildung mit den Programmen Opstapje und PAT (mit Eltern Lernen), die Schulkindbetreuung mit dem Awo-Kinder- und Jugendhort, der Fachdienst für jugendrichterliche Weisungen und gemeinnützigen Arbeit, der Fachstelle für Gewaltprävention und die Vormundschaften des Betreuungsvereins der Awo (Infos unter www.awo-forchheim.de. red