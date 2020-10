Diese Regeln gelten am Samstag

• In Coburg muss in der gesamten Fußgängerzone, am Theaterplatz, am Albertsplatz, am ZOB und der oberen Mohrenstraße grundsätzlich Mund-Nasenschutz (MNS) getragen werden.

• Auch in öffentlich zugänglichen Gebäuden wie im Bahnhof und auf den Bahnsteigen, in Behörden und Banken besteht prinzipiell MNS-Pflicht.

• MNS-Pflicht gilt zudem auf allen Begegnungs- und Verkehrsflächen beim Arbeitgeber, wie zum Beispiel auf Gängen, Kantinen und in Aufzügen.

• Auch am Arbeitsplatz gilt, soweit nicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, Maskenpflicht.

• An Schulen gilt die Maskenpflicht ab Jahrgangsstufe 5 und in allen Hochschulen am Platz.

• Maskenpflicht am Platz gilt auch in Theatern, Kinos und Konzerthäusern sowie bei Tagungen, Kongressen und Sportveranstaltungen.

• Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum sowie in privat genutzten Räumen und Grundstücken ist auf die Angehörigen von zwei Hausständen oder auf höchstens zehn Personen beschränkt. Dies gilt auch für private Feiern.

• Der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen ist zwischen 23 Uhr und 6 Uhr untersagt (Sperrstunde), ausgenommen ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen oder nichtalkoholischen Getränken. Auch Tankstellen dürfen nach 23 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen.

Hinzu kommt ab Sonntag, 0 Uhr

• Maskenpflicht an Schulen besteht für alle Jahrgangsstufen. In der Stadt Coburg sind bereits drei Schulen betroffen.

• Private Feiern (zum Beispiel Geburtstag) und Kontakte werden auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte begrenzt.

• Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum und auf privat genutzten Grundstücken ist auf die Angehörigen von zwei Haushalten oder höchstens fünf Personen beschränkt.

• Für Gaststätten besteht eine Sperrstunde von 22 Uhr bis 6 Uhr. Auch Tankstellen ist der Alkoholverkauf ab 22 Uhr untersagt. Es besteht zudem ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab 22 Uhr. • Aktuelle Informationen am Wochenende unter www.landkreis-coburg.de.