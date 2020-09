Maskenpflicht, weniger Besucher, feste Sitzplätze und dennoch gibt es in diesem Jahr trotz Corona Konzerte im Schlossgarten in Baunach. Die Stadt Baunach hat ein Programm auf die Beine gestellt, dass alle Corona-Vorgaben erfüllt.

"Vieles, für uns früher Alltägliches, konnte bzw. kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Wir möchten dazu beitragen, dass den Menschen Kultur wieder Spaß macht - auch mit Abstand und Maske, denn das kann es", betont Melanie Schmitt vom Stadtmarketing laut einer Pressemitteilung.

Hygienekonzept

Im Schlossgarten von Baunach sollte eigentlich im August an drei Abenden Musik im Rahmen des Bamberger Blues- und Jazzfestivals erklingen. Da dies leider ausfallen musste, entwickelte das Stadtmarketing Baunach kurzfristig das Konzept der Picknick-Konzerte.

Ein ausführliches Hygiene- und Sicherheitskonzept regelte den Veranstaltungsablauf: Auf 20 markierten und nummerierten Picknickflächen durften bis zu zehn Personen ein Konzert genießen und die Alltagsmasken abnehmen; auf der restlichen Veranstaltungsfläche und in den Toiletten galt Maskenpflicht. Getränkeflaschen wurden von ortsansässigen Vereinen verkauft. Ein Foodtruck sorgte für ein abwechslungsreiches Speiseangebot.

Das Ambiente der Wiese vor dem fürstbischöflichen Jagdschloss in Baunach sorgte dafür, dass die ersten beiden Veranstaltungen am vergangenen Wochenende innerhalb einer Woche ausverkauft waren. "Die Menschen haben sich riesig gefreut, dass sie von uns die Möglichkeit bekommen, wieder etwas Kultur und Gemeinschaft erleben zu dürfen", bekräftigt Erster Bürgermeister Tobias Roppelt (CBB) die Durchführung der kleinen Konzertreihe.

Hannes Wölfel ließ an Samstag Erinnerungen der vergangenen Stadtfeste aufleben. Der Musiker begeisterte mit Loop-Station und Gitarre die ca. 200 Besucher von Beginn an. Seine eigenen Kreationen bekannter Klassiker wie "Fields of Gold" (Sting), "Leaving on a Jet plane" (John Denver) oder seine eigenen Songs sind in Baunach mittlerweile legendär.

Am Sonntag gastierte die Band "Miscellaneous" aus Lichtenfels auf der Baunacher Bühne. Die drei Gewinner des Band-Wettbewerbs am Stadtfest 2019 begeisterten mit drei Gitarren und dreistimmigem Gesang ihr Publikum.

"Dass alle Besucher so einsichtig waren und es nie Probleme bei der Umsetzung der Corona-Richtlinien gab, hat uns die Arbeit an diesen Abenden sehr erleichtert. Wir freuen uns daher schon riesig auf die beiden nächsten Veranstaltungen am kommenden Wochenende", so Melanie Schmitt.

So lädt das Stadtmarketing Baunach am kommenden Samstag zu einem Reinhard Mey-Abend mit Stefan Eichner ein. Am Sonntagabend, 20. September, kann das Publikum um 18 Uhr das Comedy-Picknick mit Kaiser & Bauer genießen.

Kontakt

Picknickflächen für jeweils zehn Personen können noch erworben werden unter der Telefonnummer 09544/9846777 oder über den Link auf buergerhaus-baunach.de red