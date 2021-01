Der Landkreis Lichtenfels ist der einzige in der Metropolregion Nürnberg (EMN), der trotz Corona und einer leicht erhöhten Arbeitslosenquote Zuwächse in der Beschäftigung aufweisen kann. Das geht aus einer Untersuchung des Amtes für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth hervor.

Es hat im Dezember 2020 eine entsprechende Auswertung vorgenommen. Betrachtet wurden dabei die Nettozugangsraten in die Arbeitslosigkeit für die Monate April bis Oktober im Vergleich von 2019 mit 2020. Für den Landkreis wurden folgende Werte errechnet: Lag die Quote 2019 noch bei 5,15, so sank sie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2020 auf 3,38 und lag damit um 1,77 Punkte niedriger als im Vorjahr. Damit ist Lichtenfels der einzige Landkreis in der EMN mit einem negativen Corona-Effekt, d. h. dass nur Lichtenfels Zuwächse in der Beschäftigung aufweisen kann. red