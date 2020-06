Alle werfen weg und nur einer sammelt

Zu "Müll überall!":

Der Sommer steht vor der Tür. Das Wetter ist super.

Die Stimmung ist trotz des andauernden Corona-Durcheinanders gut, denn ich habe ja das schöne Frankenland vor der Tür. Also heißt es: Das Rennrad schnappen und auf geht es den Landkreis Bamberg erkunden. Doch die gute Stimmung hält irgendwie dann doch nicht so lange.

Aber warum? Na ja, wenn man auf seiner Tour statt der eigentlich so schönen Landschaft alle 100 Meter irgendwo am Straßenrand eine Zigarettenschachtel, eine Essenstüte von einem beliebten Fastfood-Restaurant, Kaffeebecher oder neuerdings auch die so in Mode gekommenen Atemschutzmasken findet, dann kann einem schon auch die Laune verdorben werden.

Woher kommt der ganze Müll? Hier ist doch nichts außer einer Landstraße?

Und dann sehe ich es, ein Autofahrer wirft seine Coladose aus dem fahrenden Auto. Da dachte ich, dass kann doch nicht sein Ernst sein.

Rufe hinterher, aber er ist schon um die Kurve verschwunden. Also hebe ich die Dose auf und werfe sie im nächsten Dorf in den Mülleimer.

Dieses Prozedere wiederhole ich seitdem auf vielen meiner Touren, doch ich habe gemerkt, wenn ich wirklich immer anhalte, sobald ich Müll sehe, dann würde aus meiner Zwei-Stunden-Tour schnell eine Tagestour werden.

Alleine kann man den ganzen Müll nicht vom Straßenrand entfernen.

Es braucht den Willen und die Tatkraft aller. Deshalb mein Appell: 1) Nehmt euren Müll doch gefälligst alle mit nach Hause, wenn ihr die Natur genießen wollt. 2) Nehmt bei eurem nächsten Spaziergang, der nächsten Radtour einfach eine Mülltüte mit und sammelt etwas von dem Abfall unserer rücksichtslosen Gesellschaft auf.

Wir wollen doch alle weiterhin die schöne Landschaft genießen, welche uns, mich auf jeden Fall, gerade zu Coronazeiten immer noch bei Laune hält. Dennis Sendrowski, Bamberg