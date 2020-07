Alkoholisiert und in Ausnahmezustand

Am Freitag ist in den frühen Morgenstunden eine amtsbekannte 48-jährige Frau alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand auf die Polizeiwache in Ebermannstadt gekommen. Zuvor hatte sie noch ihren Seat Ibiza an einer Parkbucht eines Einkaufsmarktes abgestellt. Als die Beamten das Fahrzeug näher in Augenschein nahmen, stellten sie fest, dass es rundum beschädigt war und zwei Reifen am Auto fehlten. Offenbar hatte die Frau auf dem Weg zur Dienststelle einen oder mehrere Unfälle, einer davon resultiert aus einem Streifvorgang mit Leitplanken. Letztendlich fuhr sie auf zwei Felgen zur Inspektion. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,8 Promille. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Wegen der nervlichen Überlastung wurde sie in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.