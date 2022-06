Eine Informationsveranstaltung zum Thema Darmkrebs organisiert das Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen im Rahmen einer Vortragsreihe, die jetzt nach zwei Jahren corona-bedingter Pause wieder stattfinden kann. Den Auftakt bildet der Vortrag "Darmkrebs - Vorsorge, Operation und Nachsorge". Er wird in Kooperation mit der Rehaklinik am Kurpark stattfinden, wie Helios mitteilt, und beginnt um 15.45 Uhr. Referenten sind Oberarzt Dr. Peter Feyerherd des Helios Krankenhauses sowie Dr. PD Andreas Willer, Chefarzt an der Rehaklinik am Kurpark. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt werden.

In Deutschland erkranken jährlich etwa 70.000 Menschen an Darmkrebs. Gemäß der Deutschen Krebsgesellschaft können jedoch glücklicherweise bei einer frühzeitigen Diagnose bis zu 90 Prozent aller Patienten geheilt werden. Das zeigen auch die jährlich sinkenden Todeszahlen trotz steigender Erkrankungen. Die Früherkennung im Rahmen regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen ist daher das A und O. Obwohl der Gesetzgeber die Möglichkeit von Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen ab dem 50. Lebensjahr geschaffen hat, gehen laut einer Studie des Robert-Koch- Instituts jedoch viele Menschen gar nicht erst zur Vorsorge, weil sie laut eigenen Angaben keine Beschwerden haben.

Dr. Peter Feyerherd, Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen, plädiert dennoch für eine regelmäßige Vorsorge: "Darmkrebs ist ein schleichendes Leiden, das man selbst oft lange nicht bemerkt. Besonders im Frühstadium der Erkrankung sind die Heilungschancen aber sehr gut."

Um eine Voranmeldung wird gebeten. Dies ist über die Homepage des Helios St.-Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissingen möglich. Das Tragen einer FFP2-Maske sowie das Vorzeigen eines offiziellen Testnachweises sind ebenso unerlässlich. Es bestehe die Möglichkeit, sich vor Ort in der Rehaklinik testen zu lassen, heißt es in der Pressemitteilung von Helios. Wer das möchte, sollte allerdings bereits 30 Minuten vor dem Vortrag erscheinen.

Unter folgendem Link sind Informationen auch zu weiteren Veranstaltungen aufgelistet: www.helios-gesundheit.de/kliniken/bad-kissingen/unser-haus/veranstaltungen/. red