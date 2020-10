Nach reiflichen Überlegungen hat der Adelsdorfer CSU-Vorstand entschieden, die Prunksitzung 2021 abzusagen. Die aktuellen Vorgaben des Infektionsschutzes im Rahmen der Corona-Pandemie machen eine Großveranstaltung mit 500 Gästen in der Aischgrundhalle in Faschingsmanier unmöglich, teilt die CSU mit. Man habe sich zwar mit Hygieneschutzkonzepten auseinandergesetzt, jedoch zeigten die reihenweisen Absagen von Faschings- und Karnevalsveranstaltungen in ganz Deutschland, dass die schönste Jahreszeit im Winter 2020/2021 nicht wie gewohnt stattfinden könne. Außerdem stiegen aktuell täglich die Infektionszahlen auf neue Rekordwerte in ganz Deutschland, weshalb es nicht absehbar sei, welche Vorgaben Ende Januar vorherrschen würden. Aktuell rechne man vielmehr damit, dass solche Großveranstaltungen auch im Januar verboten blieben. "Die Gesundheit unseres hochverehrten Publikums geht für uns in dieser Pandemie eindeutig vor", so Prunksitzungsmoderator Nico Kauper.

Weiterhin müsse beachtet werden, dass aktuell noch ein Kindergarten in der Aischgrundhalle untergebracht ist. Es sei das Gebot der Stunde, jetzt als Gesellschaft zusammenzuhalten und gemeinsam durch diese Pandemie zu gehen. red